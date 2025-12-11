Dos accidentes casi consecutivos provocan un gran atasco en la circunvalación
El primero ha tenido lugar a las 7.25 y el segundo a las 7.45 horas de este jueves
Granada
Jueves, 11 de diciembre 2025, 09:15
Dos accidentes con un margen de 20 minutos y casi en el mismo punto han provocado importantes retenciones en la circunvalación de Granada en ambos ... sentidos este jueves.
El primero se ha producido en el kilómetro 14, con una colisión múltiple, a las 7.25 de la mañana, cuando varios alertantes avisaban de un siniestro con varios vehículos implicados. 20 minutos después, a las 7.45 horas, de nuevo varios testigos avisaban de un nuevo accidente un kilómetro después, en el 15, en una colisión entre dos vehículos.
El 112 ha movilizado a Guardia Civil de Tráfico y a los servicios sanitarios, que han atendido a varias personas aquejadas de molestias cervicales.
El atasco se ha extendido desde la salida de Recogidas en ambos sentidos durante varios kilómetros, teniendo en cuenta que es día laborable y hora punta en la arteria principal de entrada y salida de la ciudad, como es la GR-30.
