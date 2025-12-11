Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año

Una vecina de Dúrcal, Maite Puerta Ropero, de 52 años de edad, ha seguido los pasos de su padre, Manuel Puerta Iglesias (ya fallecido) ayudando ... a personas necesitadas de su pueblo. «Mi labor es repartir alimentos gratuitamente a la gente de mi pueblo que lo necesita. Los alimentos me los ofrece Mercagranada, y me los trae a Dúrcal todos los jueves una familia de Gójar. Algunas veces cuando no pude esta familia se acerca a Mercagranada mi marido. Todo lo que hacemos es sin ánimo de lucro. Yo atiendo a 40 usuarios. Estas personas se acercan a por alimentos donde antes los repartía mi padre, en la Calle Memoria, número 3 de Dúrcal, porque yo me he quedado con este inmueble», ha indicado.

Según Maite Puerta «yo me encargo de llamar a mis usuarios para decirles que pueden venir a mi casa a por comida. A lo largo del año reparto verdura, leche, pan, yogures, fruta de varias clases, legumbres, etcétera. Este proyecto se realiza a través de la Asociación 'Si Quieres Puedes', fundada por mi padre. Después, me he hecho cargo yo, como presidenta con varios miembros nuevos, y mi marido, Iván Eduardo Pérez González, como vicepresidente. La secretaria de esta agrupación se llama Alicia, vecina de Gójar, que es la que me trae en su vehículo los alimentos del Centro Logístico y de Servicios Especializado en Alimentación Mercagranada. La gente agradece mucho lo que hacemos sin pedir nada a cambio», manifestó.

Maite siguió explicando que ella se hizo cargo de este proyecto solidario «desde que falleció mi padre. El día 15 de enero de 2026 hará dos años que se fue de este mundo. Mi progenitor, que era pintor de brocha grande, también colaboró de voluntario en Proyecto Hombre, ayudando a toxicómanos y gente necesitada de Dúrcal y otras zonas del Valle de Lecrín. También. Asimismo, colaboró con Caritas. Mi hermana melliza, Prisca, trabaja en la Asociación a Favor de Personas con Discapacidad Intelectual Vale de Dúrcal. Mercadona, gracias a la gestión que mi padre hizo en su día, se encarga de colaborar activamente con Vale. Además colabora con otros organismos donando grandes cantidades de alimentos a entidades sociales, bancos de alimentos, comedores sociales…», terminó diciendo.

La vida de Maite se enfoca en el servicio a los demás. Parte de su vida la dedica a dar de comer a la gente que lo necesita con la ayuda de otra gente y Mercagranada. Ella muestra una fe y amor incondicional, tal como lo hacía su padre, con su humildad y trabajo incansable. Su vida está impregnada de servicio, compasión y caridad. Esta excelente mujer, hija de Antonia Ropero Castillo, será recordada cuando deje este mundo como le está pasando a su padre, por su entrega y dedicación a gente que lo necesita. Maite se preocupa por el bienestar ajeno sin esperar nada a cambio. Posee una tendencia natural a colaborar para el bien común.