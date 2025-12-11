Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Maite Puerta en la entrada de su casa de Dúrcal Rafael Vílchez

Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año

Maite Puerta, al igual que lo hiciera su padre Manuel, reparte alimentos donados por Mercagranada a personas vulnerables de su pueblo de Dúrcal, situado en la comarca del Valle de Lecrín

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:12

Una vecina de Dúrcal, Maite Puerta Ropero, de 52 años de edad, ha seguido los pasos de su padre, Manuel Puerta Iglesias (ya fallecido) ayudando ... a personas necesitadas de su pueblo. «Mi labor es repartir alimentos gratuitamente a la gente de mi pueblo que lo necesita. Los alimentos me los ofrece Mercagranada, y me los trae a Dúrcal todos los jueves una familia de Gójar. Algunas veces cuando no pude esta familia se acerca a Mercagranada mi marido. Todo lo que hacemos es sin ánimo de lucro. Yo atiendo a 40 usuarios. Estas personas se acercan a por alimentos donde antes los repartía mi padre, en la Calle Memoria, número 3 de Dúrcal, porque yo me he quedado con este inmueble», ha indicado.

