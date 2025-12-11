Una DANA trae lluvias a Granada desde el fin de semana: zonas más afectadas

A partir de mañana un nuevo frente llega a España y dejará precipitaciones abundantes en buena parte del país. Y el fin de semana una ... DANA situada al sur de la Península traerá tormentas y chubascos que afectarán también a Granada. Sin embargo, no lloverá con intensidad en la provincia hasta la próxima semana, momento en el que se esperan acumulados mayores y una bajada de las temperaturas.

Aunque el viernes lloverá en prácticamente toda Andalucía y buena parte de España, el día comenzará con cielos despejados en Granada. A partir d mediodía aumentará la nubosidad en el litoral, pero más allá de algunos chubascos débiles y ocasionales en el norte de la provincia, no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Desde la madrugada del sábado la situación será diferente. Para empezar, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado para todo el día un aviso amarillo por fenómenos costeros. Además, los cielos estarán cargados de nubes y desde por la mañana lloverá en las inmediaciones de Guadix y Baza. En el resto de la provincia habrá una gran nubosidad durante todo el día, aunque lo más probable es que no llueva.

El domingo, sin embargo, sí se esperan lluvias en buena parte del territorio. De madrugada lloverá en el norte de la provincia, el litoral y el oeste. Y por la mañana las lluvias se extenderán y afectarán a casi todo el territorio. En cuanto a las temperaturas, tanto el viernes, como el sábado y el domingo, no se esperan grandes cambios. Las máximas se mantendrán en torno a los 16 grados y las mínimas quedarán en torno a los 5.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para el martes. Ideal

Lluvias intensas la próxima semana

El fin de semana estará marcado por los efectos de la DANA en toda Andalucía, pero no habrá grandes acumulados de lluvia en Granada. Sin embargo, la situación será diferente desde el lunes. La DANA, ahora sí, afectará con más intensidad a la provincia granadina y dejará lluvias fuertes y tormentas durante el lunes. Una situación que irá acompañada de una bajada de las temperaturas.

Además, también se espera que llueva el martes y el miércoles, pudiéndose dar el segundo día de la semana nevadas en diferentes puntos de la provincia, ya que la cota de nieve podría bajar y situarse ligeramente por encima de los 1.000 metros. Las temperaturas estos dos días bajarán hasta quedar las mínimas ligeramente por encima de los 0º C y las máximas en torno a los 10º C.