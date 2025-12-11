Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana

Un terremoto ha alertado a la población de Granada este jueves por la noche. El sismo, de magnitud 2.5, se ha sentido en la ... capital y su Área Metropolitana. El Instituto Geográfico Nacional ha establecido que el epicentro del temblor se ha registrado en Otura.

Granada, Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias, Albolote, La Zubia o Padul son algunos de los municipios en los que más se ha notado el temblor, pasadas las 22.30 horas.

Las redes sociales se han llenado de comentarios, ya que el terremoto se ha notado en una área bastante amplia. «Corto pero se ha notado en Granada capital bastante bien», «Eso que tenía los cascos, pero ha sido como una explosión».