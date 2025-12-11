Un joyero de Granada crea la pieza más granadina: «Un bolardo hecho colgante, pendientes y anillo»

Los bolardos son postes de baja altura que tienen un objetivo: impedir el paso de vehículos en áreas peatonales. Habitualmente son de piedra, acero, aluminio ... o hierro y sus diseños suelen ser bastante simples. Pero no en Granada. Porque aquí los bolardos son diferentes y completamente únicos, coronados por una Granada como guiño inconfundible a la ciudad.

Y hay un joyero que ha decidido llevar esta pieza tan singular de Granada a su oficio y elaborar basándose en ella collares, pendientes y anillos. «Soy granadino y muy fan de mi tierra, así que siempre busco elementos de la ciudad como inspiración y los transformo en joyas», cuenta a IDEAL Pablo Minguillón, que lleva 11 años trabajando como joyero en su propio taller y vendiendo sus piezas en mercados de artesanía.

Anteriormente ya ha cogido cosas que le gustan de Granada y las ha usado para hacer joyas por el «orgullo» que siente por su ciudad. Pero ninguna de esas ideas había causado tanto furor como la de su nueva colección 'bolardico'. «Hace unos meses me hicieron un encargo para representar un bolardo y ahí surgió todo», explica. «Es una pieza que todos los granadinos vemos pero no le hacemos mucho caso. Y para mi es muy representativa de la ciudad».

«Es una pieza que todos los granadinos vemos pero no le hacemos mucho caso. Y para mi es muy representativa de la ciudad» Pablo Minguillón Joyero

Y precisamente eso, un bolardo pero en miniatura y de joyería, es lo que ofrece con su nueva colección. Una idea que ha generado multitud de reacciones en redes sociales y que se ha vuelto verdaderamente popular durante los últimos días: «No me esperaba esta reacción por parte de la gente. He ganado muchos seguidores y la bola es cada vez más grande».

Este fin de semana, como el segundo fin de semana de cada mes, estará en la Plaza de la Romanilla vendiendo sus joyas, entre ellas las de la colección 'bolardico'. Y Pablo comenta que no solo pueden adquirirse allí, sino que también es posible hacerlo contactando con él a través de redes sociales como Instagram.

«Ahora mismo todavía hay existencias de la colección, así que seguirá estando disponible. Además, mi idea es que pueda adquirirse durante toda la Navidad y después también por encargo». Reconoce que está «muy contento» por la acogida que han tenido sus pequeños bolardos y sueña con que esto le permita crecer todavía más como joyero, lanzar su propia marca y montar su propia tienda física. «Es muy difícil ser autónomo y tener tu propio local, pero me gusta soñar y si va muy bien quién sabe lo que podría pasar», finaliza.