Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro

La Junta de Andalucía ha adjudicado por más de un millón de euros (1.065.336) las obras de la vía ciclopeatonal entre Alhendín y ... Armilla. La UTE formada por Sedinfra y Bitum Asfaltados e Infraestructuras ha sido la adjudicataria de la construcción de este carril de 1,5 kilómetros que facilitará los desplazamientos a pie o en bicicleta de los vecinos de Alhendín hasta Armilla, además de conectarlos con el metro de Granada.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, ha destacado «los pasos firmes dados para que las obras arranquen en los primeros meses del año 2026». Rocío Díaz ha vuelto a destacar «la estrecha colaboración» con el Ayuntamiento de Alhendín, con el que se firmó hace unos meses, en el pasado mes de junio, un convenio de colaboración para la ejecución de una vía ciclopeatonal «necesaria para fomentar la intermodalidad con el metro de Granada y acercar territorios».

La nueva vía ciclista transcurrirá a lo largo de un tramo de 1.415 metros, que discurre en paralelo a la carretera N-323 y atraviesa distintos tipos de pavimento, desde acerados con baldosas hasta terreno natural. Este recorrido parte de la vía mixta peatonal-ciclista proveniente de Armilla, y situada en el entorno del río Dílar, en la citada N-323a (en término de Alhendín). A continuación, el ámbito de actuación continua a través de esta avenida (carretera de Motril-Bailén) hasta conectar con la zona urbana de Alhendín.

La superficie engloba terrenos sin urbanizar y en algunos sectores sin infraestructura de instalaciones ni iluminación, sin un itinerario peatonal/ciclista definido y, por tanto, con una oportunidad de mejora importante en lo relativo a movilidad sostenible.

La vía ciclopeatonal conectará zonas residenciales de Alhendín hasta Armilla. Este carril se ha concebido para fomentar la intermodalidad con el uso combinado de la bicicleta con el transporte público, sobre todo con el metro de Granada, con el que conecta directamente, y con las líneas de autobuses urbanas y periurbanas.

En el diseño de las actuaciones proyectadas, se han seguido las Recomendaciones de Diseño de Vías Ciclistas en Andalucía (Junta de Andalucía) y en la Red de Rutas Ciclistas Europeas Eurovelo. Todo ello en coordinación con el Área de Urbanismo del municipio, para homogenizar el proyecto a actuaciones de características similares (acerados y carriles bici de reciente ejecución en reurbanizaciones).