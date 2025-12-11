Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Firma del convenio para la creación del carril ciclopeatonal entre Armilla y Alhendín. Ideal

Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro

La Junta adjudica por más de un millón las obras de la vía

C. L.

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:22

Comenta

La Junta de Andalucía ha adjudicado por más de un millón de euros (1.065.336) las obras de la vía ciclopeatonal entre Alhendín y ... Armilla. La UTE formada por Sedinfra y Bitum Asfaltados e Infraestructuras ha sido la adjudicataria de la construcción de este carril de 1,5 kilómetros que facilitará los desplazamientos a pie o en bicicleta de los vecinos de Alhendín hasta Armilla, además de conectarlos con el metro de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  3. 3 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10 Hacienda pondrá la lupa en las ayudas económicas de padres a hijos: «Ojo con la periodicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro

Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro