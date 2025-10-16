La conexión Granada-Nantes comenzará el 18 de diciembre con vuelos desde 27 euros para Navidad Volotea ya ha puesto a la venta los billetes para viajar al nuevo destino internacional desde el aeropuerto Federico García Lorca

Granada quedará conectada por aire con la ciudad francesa de Nantes antes de lo previsto. La Diputación de Granada había estimado para abril el inicio de esta nueva conexión internacional, pero la compañía que operará este vuelo, Volotea, ya ha puesto a la venta los billetes para unir el aeropuerto Federico García Lorca con el de la ciudad de Bretaña mucho antes.

Concretamente, desde el 18 de diciembre ya se pueden comprar estos billetes, que parten ese día con un precio de 27 euros de ida. La compañía ofrecerá dos conexiones semanales desde Granada: los lunes y los jueves. Hay que tener en cuenta que los vuelos en enero se reducen solo a los días 1 y 5, pero a partir de febrero aumentan las frecuencias y ya en marzo se asentarán dos vuelos semanales durante todo el mes.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha apuntado que la confirmación de fechas es una «gran noticia», un paso que va a permitir «mejorar la conectividad, impulsar el turismo y, con ello, la economía de la provincia«.

Con una oferta de 27 euros para este vuelo inicial, el resto de fechas se puede conseguir un billete de ida desde Granada por entre 36 y 141 euros, dependiendo de la fecha elegida. Los precios de los vuelos de vuelta desde Nantes mantienen las mismas tarifas, por lo que se puede conocer la capital del departamento de Loira Atlántico por menos de 60 euros ida y vuelta con algunas combinaciones.

El contrato entre la Diputación de Granada y Volotea tendrá una duración de tres años consecutivos, correspondientes a tres temporadas, empezará en noviembre de 2025 y terminará en 2028.

Los vuelos estaba previsto que comenzaran en abril y hasta octubre, ya que se exige que sean 124 por año. No obstante, el licitador puede optar por operar parcial o totalmente los vuelos durante los meses de invierno (enero, febrero, marzo, noviembre o diciembre), como así ha sido, siempre y cuando cumpla con el volumen mínimo de vuelos requeridos. El primer año Diputación pagará 250.000 euros por cada conexión europea; 175.000 euros el segundo año por país europeo y 125.000 euros durante el tercer año del contrato.

Oporto, a la espera

Tras la despedida del vuelo Granada-Londres y con el de París con fecha de caducidad (está programado, en principio, hasta el 25 de octubre, según ha confirmado Vueling), el de Ámsterdam se quedará como único vuelo internacional a la espera de que empiece a funcionar el de Nantes y se llegue a algún acuerdo con una compañía para fletar el de Oporto, Portugal.

El vuelo con París, que peligraba, fue recuperado tras un acuerdo de la Junta de Andalucía con Vueling pero, en principio, hasta finales de octubre. De hecho, a partir del 1 de noviembre la compañía plantea en su web una escala en Barcelona para alcanzar la ciudad parisina desde Granada.