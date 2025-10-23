La Mesa del Aeropuerto ya tiene fecha para abordar la crisis entre Granada y Jaén

La Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca ha convocado a todos sus miembros, representantes de administraciones y organizaciones privadas, el próximo 12 de noviembre a ... las 9 de la mañana, para analizar la marcha de los vuelos y abordar la crisis abierta entre las diputaciones de Granada y Jaén a cuenta de la promoción y atracción de compañías que quieran operar desde el aeropuerto. La convocatoria la realiza la Subdelegación del Gobierno de Granada después de que el presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes, la solicitara oficialmente a través de una comunicación escrita.

Sobre la mesa de debate estará la crisis abierta entre las diputaciones provinciales de Granada, presidida por el popular Francisco Rodríguez y la de Jaén, en manos del socialista Mesa del Aeropuerto, Francisco Reyes y la situación del aeródromo después de que la Diputación granadina lanzara el órdago de eliminar el nombre de Jaén del aeropuerto como toque de atención ante lo que considera una falta de compromiso por parte de la Diputación vecina.

«No tiene sentido que quieras capitalizar el aeropuerto como tuyo pero que luego no pongas ni un euro en los recursos para poder conseguir más vuelos». Así de tajante fue en su análisis el presidente de la Diputación provincial granadina, que instó a su homólogo jienense a implicarse en la estrategia de para la atracción de aerolíneas, a la que Granada ha destinado una partida de más de dos millones de euros.

Rodríguez instó a Reyes a mantener un encuentro bilateral para abordar nuevas vías de colaboración en la promoción del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y pedirle más apoyo pero Reyes rechazó la propuesta recriminando a su homólogo granadino que planteara el cambio de nombre, una polémica «artificial» y emplazándole al foro que considera adecuado dentro del marco de la «lealtad institucional».

El presidente de la Diputación jiennense instó así al presidente de la Diputación granadina a plantear las cuestiones sobre el aeropuerto en la Mesa del aeropuerto, un foro en el que ahora se sentarán los representantes de ambas diputaciones, junto a los del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, Aena, los ayuntamientos de Granada, Santa Fe y Chauchina así como la Federación provincial de Hostelería y Turismo y el propio aeropuerto.