Imagen del aeropuerto de Granada con Sierra Nevada al fondo. Pepe Marín

La Mesa del Aeropuerto ya tiene fecha para abordar la crisis entre Granada y Jaén

El organismo reunirá a administraciones y el sector privado para debatir la polémica generada entre las diputaciones a cuenta de la estrategia de promoción

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:10

La Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca ha convocado a todos sus miembros, representantes de administraciones y organizaciones privadas, el próximo 12 de noviembre a ... las 9 de la mañana, para analizar la marcha de los vuelos y abordar la crisis abierta entre las diputaciones de Granada y Jaén a cuenta de la promoción y atracción de compañías que quieran operar desde el aeropuerto. La convocatoria la realiza la Subdelegación del Gobierno de Granada después de que el presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes, la solicitara oficialmente a través de una comunicación escrita.

