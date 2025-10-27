Cuerva clama contra la Junta por la IA y el PTS El presidente de los empresarios afea al Gobierno andaluz que se plantee quitarle el apellido «salud» al parque tecnológico

Mercedes Navarrete Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 14:39

Ante los empresarios que integran el pleno de la Cámara, las organizaciones que componen la CGE e importantes representantes de la sociedad civil granadina, el presidente de los empresarios, Gerardo Cuerva, ha hecho este lunes un profundo análisis de la situación de la provincia en el que ha repartido estopa en varios frentes. Así ha criticado al Gobierno central, a cuenta del déficit de las infraestructuras, hablado directamente de «maltrato» a Granada, pero a la vez ha clamado contra la gestión que está haciendo el Gobierno andaluz -y es menos habitual escucharle en esta línea- en Granada. Cuerva ha exigido más compromiso inversor al Gobierno de Juanma Moreno para potenciar Granada como capital de la IA y ha cuestionado que se esté planteando quitarle el apellido «Salud» al PTS.

Con respecto a la estrategia de Granada como capital de la Inteligencia Artificial, Cuerva ha reclamado a la Junta proyectos de primera y no «para cubrir el expediente».

«El caso del nuevo grado en Ciencia de Datos e IA de la UGR fue paradigmático. En su momento no entendí que no fuéramos capaces de resolver el asunto en Andalucía. Me pareció que aquí –y por aquí no me refiero a Granada– no se puso toda la carne en el asador. Ahora, ante la apertura del Centro de IA de Andalucía, ante el Congreso y ante los compromisos con la Fundación, lo que quiero subrayar es que los empresarios no podemos aceptar proyectos de segundo nivel, traslados encubiertos de otros organismos a los que se les ponen nombres nuevos, ni anuncios para la galería sin impacto real en el tejido empresarial de Granada», ha subrayado Cuerva.

Así, «desde la lealtad» pero con claridad absoluta ha reclamado a la Junta, de parte de los empresarios granadinos, «una implicación real».

«El camino se demuestra andando: celebramos la inauguración del Centro y la presencia del presidente de la Junta en Granada… pero exigimos una estrategia real –no una carcasa– que tenga de verdad a Granada como protagonista. No podremos entender otra cosa. Y las estrategias implican inversión; y las estrategias implican compromisos reales aquí… y en China. ¿Cómo es posible que con motivo del viaje del presidente de la Junta de Andalucía a China se anunciara un acuerdo con una universidad andaluza en materia de IA y Salud y no haya quedado claro que esa universidad sólo puede ser la de Granada? O yo lo había entendido mal o habíamos quedado que Granada era la capital de la IA y de la Salud en Andalucía», ha ironizado Cuerva.

En cuanto al futuro del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada, Cuerva también ha mostrado la profunda preocupación de los empresarios por la ampliación, en la que creen que no se están poniendo los suficientes esfuerzos y ante la que permanecen «vigilantes».

«¿Qué pasa con la ampliación? ¿Ya no necesitamos ampliar el PTS? ¿Por qué? ¿Quién lo ha decidido? ¿Hay una estrategia andaluza por impulsar otros proyectos de parques tecnológicos de Andalucía dejando el de Granada en segundo plano?», se ha preguntado Cuerva.

«Después de pelear, con más o menos éxito, por situar a Granada como parque de la investigación biosanitaria+ ¿Por qué se nos ha trasladado la decisión de convertir el PTS en un parque tecnológico más, sin el apellido de »la Salud«? Los empresarios hemos pedido que se reconsidere esa idea, pero, ¿quién y por qué ha tomado esa decisión? El PTS es un proyecto estratégico para los empresarios de Granada. También en eso vamos a estar vigilantes», ha insistido.

«La culpa es huérfana»

El líder empresarial granadino ha criticado a as administraciones y representantes políticos, pero también ha aprovechado el foro para hacer autocrítica sobre el papel que están desempeñando los empresarios para hacer realidad todas las reivindicaciones que han planteado para el futuro de Granada. «La culpa es huérfana y también los empresarios tenemos nuestra parte alícuota de responsabilidad y evadirla sería una barbaridad y una desfachatez. Por eso estamos aquí, porque estamos comprometidos, porque nos vence la ilusión sobre el problema. La responsabilidad es compartida y asumida y por eso estamos hoy aquí, alzando la voz, para que no nos lamentemos dentro de unos años de no haber dicho lo que pensamos», ha sentenciado.