El vuelo a Ámsterdam se afianza en un año y sumará otra frecuencia semanal

El aeropuerto de Granada estrenó la línea internacional con Ámsterdam el 30 de septiembre de 2024. En Transavia, la operadora del vuelo, ese día fue ... una fiesta. Se cantó y bailó por García Lorca antes de partir al aeródromo con el nombre del poeta. En tierras granadinas se aplaudió la llegada de la nueva conexión ya que aterrizó en un momento de inestabilidad con los únicos vuelos al extranjero (Londres y París) tambaleándose.

Tras la despedida del vuelo Granada-Londres y con el de París con fecha de caducidad (está programado, en principio, hasta el 25 de octubre, según ha confirmado Vueling), el de Ámterdam se quedará como único vuelo internacional a la espera de que empiece a funcionar el de Nantes programado para abril (con Voletea) y se llegue a algún acuerdo con una compañía para fletar el de Oporto.

El vuelo con París, que peligraba, fue recuperado tras un acuerdo de la Junta de Andalucía con Vueling pero, en principio, hasta finales de octubre. De hecho, a partir del 1 de noviembre la compañía plantea en su web una escala en Barcelona para alcanzar la ciudad parisina desde Granada. Si estas fechas se confirman, el vuelo de Ámsterdam se quedará como única conexión extranjera durante seis meses.

En el estreno de la línea entre Granada y Ámsterdam, la compañía realizó una estimación inicial. Su objetivo era mover 30.000 viajeros al año, un cifra que ha alcanzado en ocho meses. De enero a agosto de 2025 ya ha movido esa cantidad de usuarios por lo que los datos sonríen a la compañía low cost con sede en Países Bajos.

De hecho, desde la compañía aseguran que la línea está consolidada por la gran aceptación de los usuarios. «Granada es una incorporación maravillosa a nuestra red. Desde el lanzamiento de nuestra ruta directa entre Ámsterdam y Granada en 2024, hemos observado un gran interés por parte de nuestros pasajeros por descubrir Andalucía«, expresan desde Transavia.

La línea comenzó en septiembre del año pasado con dos vuelos semanales (los lunes y los viernes) y ahora han anunciado a IDEAL que para el verano de 2026 -a partir de abril-, operarán tres vuelos semanales en esta ruta. Los billetes ya están a la venta.

El trayecto es de dos horas y 55 minutos y facilita el flujo de viajeros procedentes de Países Bajos, que es uno de los principales mercados internacionales de la provincia de Granada. El vuelo nació, en principio, con vocación de continuidad como así ha sido.

Transavia indica que España es uno de sus mercados más importantes. Actualmente cuentan con 17 destinos en toda España, desde Andalucía y las Islas Baleares hasta las Islas Canarias y las principales ciudades de la península y que Granada se reafirma y se convierte en una de las conexiones esenciales para esta compañía.

Están «orgullosos»

«Estamos orgullosos de ser la única aerolínea que ofrece una conexión directa entre Ámsterdam y Granada y seguiremos explorando oportunidades de crecimiento en España, donde la demanda de destinos populares y distintivos sigue aumentando», manifiestan desde Transavia.

Transavia aterrizó por primera vez en la ciudad de la Alhambra en septiembre de 2007 con el gancho de un vuelo a París desde 34 euros. Fue el año del boom de los vuelos de bajo coste que habían llegado a Granada en 2005 con la compañía Ryanair y explosionaron en 2007 al calor de las subvenciones que entonces concedía la Diputación por aquel entonces. Tan solo compañía Ryanair operó seis rutas que hicieron crecer como nunca el aeropuerto granadino. Ese año alcanzó su récord histórico, con un total de 1.467.590 pasajeros.

La Diputación de Granada trabaja ahora para aumentar estas conexiones internacionales. De hecho, han sacado un concurso público de dos millones de euros para captar vuelos con Francia, Portugal y Reino Unido.

Fruto de este concurso público, que financia la promoción turística de Granada en estas compañías, ya se ha conseguido un vuelo a Nantes, que empezará a funcionar en abril y que operará la compañía de bajo coste Volotea.

Oporto y Santander

Para los otros dos destinos el concurso quedó desierto por lo que ha empezado una negociación directa con las distintas empresas operadoras. El vuelo con Oporto está cerca de conseguirse y habrá que seguir contactando y realizando ofertas para poder recuperar la conexión aérea con Londres, que se marchó definitivamente de Granada en noviembre de 2024.

Entre los vuelos nacionales, el aeródromo granadino sumará una nueva conexión. La aerolínea española Volotea pondrá a disposición de los granadinos dos vuelos directos semanales a Santander. Los trayectos empezarán a estar operativos a partir del 5 de diciembre, justo cuando comienza el esperado puente por el Día de la Constitución.

Volotea también opera el vuelo con Asturias, respaldado por el impulso económico de esta comunidad autónoma a las conexiones aéreas.