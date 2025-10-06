Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CEO de Transavia con el presidente de la Diputación y miembros de la tripulación, en el estreno del vuelo. L. U.

El vuelo a Ámsterdam se afianza en un año y sumará otra frecuencia semanal

A partir de noviembre será el único destino internacional, a la espera de Nantes y el acuerdo para Oporto

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:31

Comenta

El aeropuerto de Granada estrenó la línea internacional con Ámsterdam el 30 de septiembre de 2024. En Transavia, la operadora del vuelo, ese día fue ... una fiesta. Se cantó y bailó por García Lorca antes de partir al aeródromo con el nombre del poeta. En tierras granadinas se aplaudió la llegada de la nueva conexión ya que aterrizó en un momento de inestabilidad con los únicos vuelos al extranjero (Londres y París) tambaleándose.

