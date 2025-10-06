La Diputación de Granada pide reunirse con la de Jaén para llegar a un acuerdo con el que «reforzar» el aeropuerto Francis Rodríguez, presidente de la institución granadina, envía una carta Paco Reyes para solicitar un encuentro en el que abordar «un aumento de la colaboración»

Diego Callejón Lunes, 6 de octubre 2025, 14:06

La pasada semana, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, abrió el debate de si el aeropuerto debe llamarse también Jaén o solo llevar el nombre de la provincia en la que está situado. Como respuesta, el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, destacó la «apuesta» de la Administración por el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y lamentó «la falta de apoyo por parte de la Junta», en «otro ejemplo de discriminación hacia todo lo que suene a Jaén». Este lunes 6 de octubre, Francis Rodríguez ha vuelto a ahondar en el debate enviando una carta a Paco Reyes, en la que solicita una reunión entre ambos para abordar un «refuerzo» del aeropuerto, pidiendo «un aumento de la colaboración» por parte de la institución jienense.

En su misiva, Rodríguez afirma que el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén «constituye una infraestructura esencial para nuestra provincias en su conjunto», por lo que define como «esencial» tratar este «importante asunto» tras la negociación abierta por la Diputación de Granada con varias compañías aéreas.

El presidente de la Diputación granadina solicita que la reunión se realice «a la mayor brevedad posible» y defiende que la cooperación institucional «debe primar para poder liderar la mejora de esta infraestructura estratégica».

Además, Rodríguez apunta a la necesidad de abordar también «el futuro de la A-81», la autovía que conectaría Granada, Jaén, Córdoba y Badajoz. «Dada la importancia de dicha autovía consideramos esencial que sumemos fuerzas para que su ejecución sea una realidad», sentencia el presidente granadino.