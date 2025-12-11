La Champions se comprime en la batalla por el top 8

La Champions cierra por Navidad. La máxima competición europea se toma un descanso hasta el 21 de enero con casi todo por decidirse a falta ... de dos jornadas para que termine la fase liga. Solo hay tres equipos que tendrán nada o poco en juego, más allá del dinero que reporta cada victoria y cada punto conseguidos. Por arriba el Arsenal, único con pleno de victorias y que ya tiene asegurada su plaza entre los ocho mejores gracias a sus 18 puntos, y por abajo el Villarreal y el Kairat Almaty, que con un punto cada uno no tienen opciones de seguir en la competición tras esta primera fase. El resto de clubes en competición, 33, deberán hacer los deberes en las dos jornadas que restan para conseguir sus respectivos objetivos.

Hay 19 equipos -hasta el Bayer Leverkusen incluido- que lucharán por meterse en el top 8, o en su defecto, en el conocido 'play in' previo a los octavos de final. Real Madrid y Atlético, séptimo y octavo, son los españoles que mejor lo tienen para ahorrarse una eliminatoria trampa. Más que nada porque dependen de ellos mismos para conseguirlo tras sumar 12 puntos en las seis primeras jornadas. Los de Xabi Alonso recibirán al Mónaco y viajarán a Lisboa para medirse al Benfica de Mourinho y con sumar cuatro puntos podrían asegurarse el objetivo, aunque siempre es mejor no tentar a la suerte y lograr los dos triunfos. Algo similar ocurre con los de Simeone, que se medirán al Galatasaray en el Metropolitano y al Bodo Glimt en el Metropolitano para cerrar la fase liga.

Más difícil lo tiene el Barcelona para colarse entre los ocho mejores al no depender de sí mismos. Los azulgranas tienen 10 puntos después de seis partidos y en las dos últimas jornadas se enfrentarán al Slavia de Praga, en la República Checa, y al Copenhague en el Camp Nou, rivales los que deberían ganar y a ser posible golear para mejorar su diferencia de goles, alcanzar los 16 puntos y esperar un pinchazo de los de arriba para colarse entre los ocho privilagiados.

Lucha Premier-Liga

El Barça es ahora decimoquinto pero a dos puntos de la clasificación directa ya que Inter, Real Madrid, y Atlético (sexto, séptimo y octavo) tienen 12 puntos, como el Liverpool, noveno por diferencia de goles. El cuarto español con opciones de meterse en la siguiente fase es el Athletic. Tras sumar un punto de oro ante el PSG y totalizar cinco, está obligado a sumar los seis puntos que le restan por disputar ante dos rivales complicados como Atalanta, en Bérgamo, y Sporting de Portugal en San Mamés.

La clasificación deja un detalle curioso. Solo dos equipos ingleses -Arsenal y Manchester City- están en el top 8, los mismos que los italianos y los españoles, a pesar de la superioridad que han tenido los conjuntos de la Premier en los enfrentamientos directos con los de la Liga. De diez partidos que ha habido entre equipos de ambas competiciones, nueve han terminado con triunfo inglés y solo uno con español.