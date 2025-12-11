Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Kylian Mbappe, Julián Álvarez y Lamine Yamal. Reuters/afp
Fase liga

La Champions se comprime en la batalla por el top 8

Real Madrid y Atlético dependen de sí mismos, no como el Barça, y solo el Arsenal está ya clasificado a falta de dos jornadas

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:29

Comenta

La Champions cierra por Navidad. La máxima competición europea se toma un descanso hasta el 21 de enero con casi todo por decidirse a falta ... de dos jornadas para que termine la fase liga. Solo hay tres equipos que tendrán nada o poco en juego, más allá del dinero que reporta cada victoria y cada punto conseguidos. Por arriba el Arsenal, único con pleno de victorias y que ya tiene asegurada su plaza entre los ocho mejores gracias a sus 18 puntos, y por abajo el Villarreal y el Kairat Almaty, que con un punto cada uno no tienen opciones de seguir en la competición tras esta primera fase. El resto de clubes en competición, 33, deberán hacer los deberes en las dos jornadas que restan para conseguir sus respectivos objetivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Champions se comprime en la batalla por el top 8

La Champions se comprime en la batalla por el top 8