Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Endrick se lamenta tras ver cómo se le escapaba una ocasión para poner el empate ante el City. Susana Vera (Reuters)
Fase liga | Jornada 6

El City acerca más al abismo a Xabi Alonso

El conjunto de Guardiola remonta el tanto de Rodrygo con dianas de O'Reilly y Haaland, supera al Real Madrid en la Champions y propina otro golpe al proyecto del tolosarra

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:10

Comenta

El Real Madrid recuperó este miércoles la actitud, pero le faltó fútbol y colmillo para domesticar a un Manchester City que remontó el tanto inicial ... de Rodrygo con dianas de O'Reilly y de Haaland y logró una victoria de prestigio en el Bernabéu que agudiza la crisis blanca. El conjunto de Pep Guardiola encontró antes los goles que el juego, pero se adueñó del escenario una vez por delante en el marcador y se dedicó a manejar los nervios del cuadro local, que tras ensuciar una notable primera parte con un par de errores de Courtois y de Rüdiger, volvió a las andadas en la segunda mitad, fue incapaz golpear de nuevo a un City bien pertrechado y sufrió un tropiezo que no debe tener demasiada trascendencia en la Champions, con el Mónaco y el Benfica como rivales a priori asequibles para cerrar su presencia dentro del 'Top 8', pero que acerca un poco más al abismo a Xabi Alonso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  3. 3

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  9. 9 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  10. 10 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El City acerca más al abismo a Xabi Alonso

El City acerca más al abismo a Xabi Alonso