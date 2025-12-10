Xabi Alonso: «No tengo nada que reprochar a nadie»

Xabi Alonso puso en valor la buena actitud que mostraron los futbolistas del Real Madrid este miércoles frente al Manchester City pese a la derrota por 1-2 ... que encajaron los blancos ante el equipo de Pep Guardiola. «No tenemos nada que reprocharnos ninguno. Lo intentamos hasta el final, empezamos bien y nos adelantamos, pero hay momentos en los que cualquier golpe te hace más daño y así ha sido. En 10 minutos, con un córner y un penalti, se ponen por delante, cuando el partido estaba siendo serio, competido. Pero hemos concedido, no hemos controlado bien esas situaciones y luego, el equipo lo ha intentado. De mejor o peor manera, pero lo hemos intentado hasta el final. hemos tenido ocasiones, nos ha faltado finura para meter algún gol... pero no tengo nada que reprochar a nadie», señaló el técnico de Tolosa.

Abundó en el efecto que provocó en su equipo el gol de O'Reilly que permitió al Manchester City neutralizar el tanto previo de Rodrygo. «Cuando estás en un momento delicado, no solo de juego, sino de dónde venimos, con las bajas que convivimos en este momento... te ves un poco menos sólido. Y eso nos ha hecho que remonten demasiado rápido. En estos partidos tienes que conceder muy poco y lo hemos hecho, pero suficiente para que le den la vuelta. Y luego que cuando las cosas no se dan, tienes ocasiones, en la segunda parte alguna para marcar, pero no lo hemos conseguido», analizó el preparador del Real Madrid tras un partido en el que el Bernabéu acabó manifestando su disconformidad con los futbolistas locales en forma de pitos.

«Ha habido momentos de todo; también algunos en los que ha aplaudido y empujado bien hasta el final. Lo hemos intentado. Y no estamos contentos con la racha que llevamos, evidentemente, pero no tengo nada que reprochar. Y nunca a la afición, porque han visto mucho y saben mucho de esto. Y a los jugadores hoy tampoco», explicó Xabi Alonso sobre ese enfado de la parroquia del Real Madrid a causa de una nefasta racha de resultados qe se ve agravada con la derrota ante el City.

Aplaudió Xabi Alonso el buen partido de Rodrygo, el mejor de largo de su equipo la noche en la que puso fin a más de nueve meses sin ver puerta con el Real Madrid. «Me alegro mucho por él, porque venía de un momento complicado, sin jugar tanto y hoy ha sido un gran Rodrygo. Ha jugado muy bien, ha sido desequilibrante y ha marcado ese gol que es muy importante para él. Que hayamos podido verle es una de las mejores noticias de hoy. Y luego pues la cercanía de la gente, el equipo, eso está ahí. Y juntos es como podremos darle la vuelta. Lo agradezco», dijo el preparador vasco.

Por último, despejó balones sobre su futuro. «Yo estoy preocupado por el siguiente partido. Aquí lo importante es el Real Madrid. Es el equipo, los jugadores y cómo puedo ayudarlos. No va de mí el tema», argumentó el guipuzcoano, que pasará un nuevo examen el domingo ante el Alavés en Mendizorroza.