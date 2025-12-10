Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Xabi Alonso da indicaciones a Bellingham durante el Real Madrid-Manchester City. Thomas Coex (Afp)
Fase liga | Jornada 6

Xabi Alonso: «No tengo nada que reprochar a nadie»

«Lo intentamos hasta el final, empezamos bien y nos adelantamos, pero hay momentos en los que cualquier golpe te hace más daño», señala el técnico del Real Madrid tras la derrota ante el City

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:59

Comenta

Xabi Alonso puso en valor la buena actitud que mostraron los futbolistas del Real Madrid este miércoles frente al Manchester City pese a la derrota por 1-2 ... que encajaron los blancos ante el equipo de Pep Guardiola. «No tenemos nada que reprocharnos ninguno. Lo intentamos hasta el final, empezamos bien y nos adelantamos, pero hay momentos en los que cualquier golpe te hace más daño y así ha sido. En 10 minutos, con un córner y un penalti, se ponen por delante, cuando el partido estaba siendo serio, competido. Pero hemos concedido, no hemos controlado bien esas situaciones y luego, el equipo lo ha intentado. De mejor o peor manera, pero lo hemos intentado hasta el final. hemos tenido ocasiones, nos ha faltado finura para meter algún gol... pero no tengo nada que reprochar a nadie», señaló el técnico de Tolosa.

