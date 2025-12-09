Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Koundé celebra el primero de sus goles ante el Eintracht. Albert Gea (Reuters)
Fase liga | Jornada 6

Koundé desatasca al Barça

Los azulgranas enmiendan una floja primera parte y remontan ante el Eintracht con dos goles de cabeza del defensa francés

Daniel Panero

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:12

El Barça hizo los deberes este martes contra el Eintracht en el Camp Nou y ya sueña con el Top 8 de la Champions. El ... conjunto que dirige Hansi Flick se impuso por 2-1 en un partido que se puso cuesta arriba tras el gol tempranero de Knauff, pero en el que los culés demostraron carácter para darle la vuelta en la segunda mitad con dos tantos de cabeza de Koundé. Con este triunfo, los azulgranas extienden la buena racha liguera y recuperan terreno en Europa tras las derrotas contra el PSG y el Chelsea.

