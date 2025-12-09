Koundé desatasca al Barça

El Barça hizo los deberes este martes contra el Eintracht en el Camp Nou y ya sueña con el Top 8 de la Champions. El ... conjunto que dirige Hansi Flick se impuso por 2-1 en un partido que se puso cuesta arriba tras el gol tempranero de Knauff, pero en el que los culés demostraron carácter para darle la vuelta en la segunda mitad con dos tantos de cabeza de Koundé. Con este triunfo, los azulgranas extienden la buena racha liguera y recuperan terreno en Europa tras las derrotas contra el PSG y el Chelsea.

Y es que el partido era una cuenta pendiente para el Barcelona. El sonrojo de 2022, cuando el Camp Nou se tiñó de blanco, dio paso a una grada muy enchufada y deseosa de ver la mejor competición continental en la remozada casa azulgrana. Ese ímpetu lo acompañó Flick con un once que sorprendió por la nueva titularidad de Eric García en la medular por delante de un De Jong recuperado. El ex del City era el ancla y a la vez uno de los encargados de sostener la presión tras pérdida con la que ahogar a un Eintracht muy aseado en la salida de balón desde atrás.

Ese era el plan. Flick es cristalino en sus planteamientos y esta vez no pilló por sorpresa a un Toppmöller que le estaba esperando. El Eintracht cedió metros, puso a cinco jugadores en línea para la fase defensiva con el objetivo de multiplicar las ayudas en los costados y, por si eso fuera poco, pegó a Skhiri a Fermín con un marcaje al hombre para frenar la amenaza entre líneas. Así, el Barça quedó diluido. Los culés pudieron instalarse en campo contrario, pero tenían todas las vías de peligro taponadas por un Eintracht sorprendentemente ordenado. De ser el equipo más goleado de la Bundesliga a frenar al máximo anotador de la Liga.

Barcelona Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde (Christensen, min. 89), Pedri, Eric García, Fermín (Rashford, min. 46), Lamine Yamal (Bardghji, min. 89), Lewandowski (Ferran Torres, min. 66) y Raphinha (De Jong, min. 66). 2 - 1 Eintracht Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Doan (Ngankam, min. 89), Larsson (Dahoud, min. 68), Chaibi (Bahoya, min. 77), Skhiri, Götze (Uzun, min. 77) y Knauff (Wahi, min. 68). Goles: 0-1: min. 21, Knauff. 1-1: min. 50, Koundé. 2-1: min. 53, Koundé.

Árbitro: Davide Massa (Italia). Amonestó a Knauff, Lamine Yamal, Gerard Martín y Ngankam.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la fase liga de la Champions, disputado en el Camp Nou ante 40.000 espectadores.

La idea de Toppmöller incluía además amenaza a la espalda de los centrales culés. El equipo alemán supo saltar la presión en varias ocasiones y en una de ellas Knauff se plantó solo ante Joan García tras un pase de Brown. El punta germano definió como si del mismísimo Haaland se tratara y puso patas arriba el plan de Flick, que debía buscar nuevas fórmulas. Y las buscó sin éxito antes del descanso. Centró a Raphinha para desorientar el marcaje al hombre impuesto a Fermín, desplegó los dos laterales para tener más profundidad y hasta probó con un juego más directo, pero los azulgranas se fueron al vestuario con apenas una ocasión clara tras un disparo lejano de Gerard Martín.

Punto de inflexión

Tras la reanudación, Flick leyó la situación y dio entrada a Rashford por Fermín, maniatado en el primer acto. El inglés, ubicado en el sector izquierdo, podía desequilibrar el encuentro siendo un verso suelto, ese jugador capaz de darle la vuelta a todo a través de una acción individual. Y así fue. El Eintracht perdonó dos ocasiones claras, cuando apareció Rashford para firmar un centro que bien podría salir en los libros de fútbol para que Koundé entrara como una exhalación para cabecear el empate y cambiar el choque en un abrir y cerrar de ojos.

Y es que a partir de ahí el Barça se volcó y al Eintracht le temblaron las piernas. Los alemanes fueron ese equipo que recibió seis goles a manos del RB Leipzig el pasado fin de semana y apenas tres minutos después concedieron el segundo en un centro de Lamine Yamal que remató de nuevo un desatado Koundé. El Barça hizo lo más difícil en un momento de fragilidad del Eintracht y a partir de ahí pudo administrar la renta. Flick introdujo a De Jong y Ferran, pero el marcador ya no se movió y los culés sumaron tres puntos que les permiten seguir en la pelea por estar en el Top 8.