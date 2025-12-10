Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Copenhague celebran uno de los tres goles. Reuters
Fase liga | Jornada 6

El Villarreal naufraga en la Champions con una nueva derrota

El submarino cayó ante el Copenhague en un partido que empezó a perder en el primer minuto y regaló en el último

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 20:44

El Villarreal se despidió de la Champions con una nueva derrota ante el Copenhague. Los amarillos necesitaban una victoria para seguir con vida y fueron ... incapaces ante un conjunto danés que se adelantó en la primera jugada del partido. Empató el Submarino nada más comenzar la segunda parte, pero al minuto el equipo danés se volvió a poner por delante. Logró de nuevo poner las tablas en el marcador el equipo de Marcelino, pero no sólo no anotaron el tanto que le hubiera dado el primer triunfo en la presente Champions sino que encajó un tercero en el 90 que le deja con un punto y cinco derrotas en su casillero. Pobrísimo balance de los de Marcelino en Europa.  

