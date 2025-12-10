El Villarreal naufraga en la Champions con una nueva derrota

El Villarreal se despidió de la Champions con una nueva derrota ante el Copenhague. Los amarillos necesitaban una victoria para seguir con vida y fueron ... incapaces ante un conjunto danés que se adelantó en la primera jugada del partido. Empató el Submarino nada más comenzar la segunda parte, pero al minuto el equipo danés se volvió a poner por delante. Logró de nuevo poner las tablas en el marcador el equipo de Marcelino, pero no sólo no anotaron el tanto que le hubiera dado el primer triunfo en la presente Champions sino que encajó un tercero en el 90 que le deja con un punto y cinco derrotas en su casillero. Pobrísimo balance de los de Marcelino en Europa.

No había dado tiempo a que se sentaran todos los aficionados de La Cerámica, ni casi los entrenadores, cuando el Copenhague se adelantó en el marcador de la forma más sencilla. Un centro lateral y un remate cerca del área. Tan fácil que parece increíble que un equipo reciba un tanto así en la Liga de Campeones. Pero es que el Villarreal está demostrando este curso que la competición europea no es lo suyo. Había avisado Marcelino que era clave salir con intensidad para buscar la victoria que les mantuviera con vida en la competición, pero sus futbolistas no parecieron escucharle. El gol de Elyounoussi cambió el panorama del partido, que por momentos se vio sumido en el caos por la sorpresa de un Villarreal noqueado y la alegría que les había proporcionado el gol a los daneses.

Se sucedían las ocasiones en ambas porterías ante la desesperación de Marcelino, que les pedía a sus futbolistas entrar al choque con fuerza y no perder duelos. Pero este Submarino Amarillo parece desconocido en Europa y demuestra una debilidad defensiva para tirarse de los pelos. Si en defensa no anda fino, en ataque tampoco, como demostró Comesaña al no saber rematar con todo a favor un pase atrás de Pépé. El Copenhague hacía mucho daño en la defensa amarilla con Dadason, pero la mejor ocasión llegó para el Villarreal. Un gran centro de Buchanan lo remató Pépé con un cabezazo picado que no significó el empate porque Kotarsk sacó una mano espectacular.

Villarreal Junior, Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Vega, Pedraza (Cardona, m. 83), Buchanan (Ilias, m. 46), Comesaña, Gueye, Moleiro (Solomon, m. 63), Pépé (Ayoze, m. 46) y Mikautadze (Tani, m. 46). 2 - 3 Copenhague Kotarski, Zague (Melling, m. 71), Gabriel Pereira, Suzuki, Marcos López, Clem (Claesson, m. 82), Emil Madsen (Delaney, m. 82), Larsson, Elyounoussi, Robert (Achouri, m. 46) y Dadason (Cornelius, m. 71). Goles: 0-1: m. 2, Elyounoussi. 1-1: m. 47, Comesaña. 1-2: m. 48, Achouri. 2-2: m. 56, Tani. 3-2: m. 90, Cornelius.

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaquia). Mostró amarilla a Pedraza, Ilias, Cornelius, Achouri y Gueye.

Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de la fase liga de la Champions en el estadio de La Cerámica.

La igualada llegó sin querer y nada más comenzar la segunda mitad. Ilias, uno de los tres cambios que hizo Marcelino en el descanso, puso un centro raso desde la derecha en la primera jugada y pese a no poder rematar bien Comesaña, el balón acabó entrando en pleno duelo con el defensa danés. Poco duró la alegría local porque en la siguiente acción, el Copenhague volvió a ponerse por delante con una jugada de combinación que remató Achouri. Increíble que con lo que le había costado al Submarino igualar el partido, dejara que se le adelantaran de nuevo tan rápido. En medio del caos, Dadason perdonó un remate claro de cabeza con la que la grada contuvo la respiración y el VIllarreal empató poco después con un remate con el exterior de Tani tras centro de Pedraza. El partido había entrado en estado de pánico y el triunfo se lo iba a llevar el que tuviera más cabeza, como les recordaba Marcelino desde la banda.

Esta vez sí le hicieron caso y tuvieron cabeza y paciencia para buscar el gol del triunfo ante un Copenhague que parecía conformarse con un punto. La tuvo Ayoze en los minutos finales, pero el que sí acertó fue Cornelius para hacer el tercero y dejar a un Submarino hundido, que dice adiós a sus opciones de clasificarse para la siguiente fase y que tendrá dos jornadas por delante para conseguir una victoria que maquille de alguna forma su decepcionante participación en la Champions.