El Athletic seca al PSG y sigue vivo en la gran Europa

A base de espíritu, coraje, solidaridad grupal y con un Unai Simón extraordinario, el Athletic dejó a cero al PSG y se mantiene con vida ... en la Champions a falta de dos jornadas. Suma cinco puntos y para avanzar al 'playoff' debe vencer fuera a la Atalanta y en La Catedral al Sporting luso. Soñar es gratis, más aún después de secar a un equipo de Luis Enrique que había anotado nada menos que 19 goles en cinco partidos de Champions.

Espoleado por su hinchada y recuperada la autoestima tras su reciente triunfo ante el Atlético en un ejercicio de orden, trabajo, fe y contundencia,

el Athletic compareció muy bien ante el vigente campeón continental. Es verdad que le faltó crear ocasiones y probar a Safónov, sustituto del ausente Chevalier. Apenas un par de disparos sin éxito de Sancet en ataque, pero el Athletic logró maniatar casi por completo a los galos en el primer acto.

Athletic Unai Simón, Areso (Gorosabel, min. 73), Vivian, Yuri, Adama, Galarreta (Vesga, min. 78), Jauregizar (Rego, min. 73), Berenguer, Sancet (Asier Hierro, min. 73), Nico Williams y Guruzeta (Unai Gómez, min. 62). 0 - 0 PSG Safónov, Zaire-Emery, Marquinhos (Zabarnyi, min. 46), Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, Barcola (Gonçalo Ramos, min. 78), Kvaratskhelia y Mayulu (Doué, min. 62). Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Amarilla a Jauregizar, Zaire-Emery, Berenguer y Unai Gómez.

Baste decir que el único tiro a puerta de los parisinos se produjo en el último minuto. Por suerte, Unai Simon se hizo gigante para desviar un remate casi a bocajarro del joven Mayulu, el invento de Luis Enrique en ausencia de Dembélé. Supieron los leones cortocircuitar el juego de los franceses en el centro del campo, lo que ya es mucho decir con Vitinha enfrente, y también evitar ese juego por bandas que caracteriza al gran equipo de Luis Enrique. Tan es así que, pasada la media hora, el técnico asturiano ordenó a sus extremos intercambiar su posición y fue así como Barcola pudo encarar a Areso y generar cierta inquietud en San Mamés.

Portero ruso y defensa ucraniano

Se reanudó la contienda sin Marquinhos, aquejado de molestias, y con el ucraniano Zabarnyi en la zaga visitante. Coincidió así con el portero ruso Safónov, con quien acepta compartir vestuario, pero apenas mantiene una relación profesional debido al conflicto bélico entre ambos países.

Se inició la segunda mitad como acabó la primera, con un paradón de Unai a Mayulu. Pero era otro partido, con un PSG mucho más rápido, dinámico, profundo y amenazante. El portero vitoriano, extraordinario, evitó por tercera vez un gol cantado, esta vez tras lanzamiento de Zaire-Emery. Daban síntomas de cansancio los vizcaínos, precipitados cuando recuperaban el balón, y Valverde movió pronto el banquillo en busca de energía. Pero no quitó a Nico, muy mermado por su pubalgia pero el único jugador diferencial de este Athletic. Ya con Doué en el campo, el PSG seguía rondando el gol. La tuvo Barcola, un avión para los zagueros locales, pero se llenó de balón y lo estrelló en el travesaño. Le sentaron bien los cambios a los vascos para elevar su tono físico, sacudirse bastante el dominio del PSG y, tras otra intervención enorme de Unai, arañar un punto muy valioso.