Unai SImón detiene un remate de Barcola. Afp
Fase liga | Jornada 6

El Athletic seca al PSG y sigue vivo en la gran Europa

El espíritu guerrero de los leones, el embrujo de San Mamés y las paradas de Unai Simón dan al equipo de Valverde un valioso empate frente al campeón

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:10

Comenta

A base de espíritu, coraje, solidaridad grupal y con un Unai Simón extraordinario, el Athletic dejó a cero al PSG y se mantiene con vida ... en la Champions a falta de dos jornadas. Suma cinco puntos y para avanzar al 'playoff' debe vencer fuera a la Atalanta y en La Catedral al Sporting luso. Soñar es gratis, más aún después de secar a un equipo de Luis Enrique que había anotado nada menos que 19 goles en cinco partidos de Champions.

