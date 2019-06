Qué puedes hacer si suspendes Selectividad o no consigues la nota necesaria

Una vez conocidas las notas de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (también conocida como Selectividad), los alumnos que hayan superado la PEvAU podrán comenzar el día 21 a preinscribirse en los grados que más les interesen, siempre que hayan obtenido al menos un 5 como calificación final.

¿Qué pasa si se suspende un examen?

Suspender uno de los exámenes de la PEvAU, ya sea en la Fase de Acceso o en la Fase de Admisión, no significa no superar la Prueba ni quedar fuera del proceso de preinscripción. En la Fase de Acceso no es necesario aprobar todos los ejercicios sino que es suficiente con que la media de todos sea al menos 4 y que la media ponderada con la nota de bachillerato sea igual o superior a 5.

En cuanto a los exámenes de la Fase de Admisión sí es necesario obtener un 5 para que se tengan en cuenta en la calificación final. No obstante, dado que la fase es voluntaria, un suspenso no impedirá el acceso a la universidad. Además, como se pueden hacer hasta cuatro ejercicios en esta fase y sólo se tendrán en cuenta dos, siempre se seleccionarán los que mejor calificación tengan.

¿Qué se puede hacer si la nota no es suficiente para entrar en la carrera desesada?

Si la nota obtenida no es la deseada se puede repetir la PEvAU todas las veces que el alumno quiera, y se tendrá en cuenta la mejor calificación obtenida. Si se repite la PEvAU y se mejora la calificación, ésta se podrá utilizar para los procesos de preinscripción posteriores a la obtención de la misma y no tendrá validez con carácter retroactivo.

Si el estudiante no quiere repetir la PEvAU existe la opción de estudiar otro grado de la misma rama (e incluso pedir un año después el cambio de carrera y convalidar algunas asignaturas) o buscar una universidad privada. También existe la opción de cursar una FP que esté relacionada con el grado que se quisiera estudiar.

¿Qué se puede hacer si se suspende la PEvAU?

En el caso de que la calificación media de los exámenes de la Fase de Acceso sea inferior a 4 o su media ponderada con la nota de bachillerato no llegue a 5, el estudiante no ha superado la PEvAU y por tanto no puede preinscribirse en la universidad.

En este caso el alumno podrá repetir la PEvAU en la convocatoria extraordinaria de septiembre, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12. Aunque se hayan aprobado los exámenes de la Fase de Admisión en la convocatoria ordinaria, también tendrán que volver a repetirse en septiembre ya que es obligatorio tener previa o simultáneamente superada la Fase de Acceso para que estas calificaciones se tengan en cuenta.

En el caso de que no se quiera repetir la PEvAU, el estudiante tiene la opción de cursar una FP que esté relacionada con el grado al que quería acceder.