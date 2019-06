Un profesor de Granada resuelve el polémico examen de Matemáticas de Selectividad: «no es tan difícil, se puede hacer perfectamente»

Los alumnos andaluces han afrontado esta semana las pruebas de selectividad, cuyos exámenes no han estado exentos de polémica. Los estudiantes han expresado sus quejas por la dificultad de la prueba de matemáticas que se celebró este miércoles, hasta el punto de solicitar la impugnación en una petición de recogida de firmas registrada en la plataforma Change.org.

«Esta apelación es con motivo al examen de selectividad planteado por la comunidad de Andalucía el 12/06/2019 por su contenido poco conciso y su alta dificultad», dice la petición, que ya ha recogido más de 7.000 firmas. «He sacado un 10 en la evaluación final y solo he sido capaz de terminar una actividad», dice una de las alumnas afectadas en la plataforma. «Casi salgo llorando del examen, el nivel con el que he sido preparado no se asimilaba al del examen», dice otro alumno contrariado.

Documentos El examen completo de Matemáticas de Selectividad en Andalucía corregido por un profesor de Granada

Ante la polémica que ha suscitado este examen, un profesor de matemáticas de un instituto del municipio granadino de Baza, Javier Serrano, ha resuelto los ejercicios de la prueba para comprobar el grado de dificultad de los mismos. En su opinión, la complicación del examen radica en su extensión, pero por lo demás «se puede hacer perfectamente».

Por ejercicios

Serrano puntualiza, sin embargo, que algunos detalles pueden resultar complicados para los alumnos, debido a que «las soluciones no salen exactas, sino con raíces». En cuanto al ejercicio 2 de la opción B, es posible que los alumnos encontraran alguna dificultad para dibujar los recintos, aunque sí es posible resolverlo. El profesor añade que el ejercicio 3 de la opción B está planteado «de una forma un poco confusa», aunque no radica mayor dificultad. Por último, Serrano asegura que el ejercicio 4 de la opción B era bastante sencillo.

En conclusión, según este profesor, el examen de matemáticas puede resultar un poco complicado por su extensión y algunos detalles, pero se puede realizar sin mayor dificultad, por lo que entiende que «no hay motivo para impugnarlo».