«Te dan ganas de vomitar antes de acostarte con ese hombre»: Continúa la pelea entre Sofía Suescun y María Jesús en 'Supervivientes' El rifirrafe entre ambas no cesa, a pesar de que no están en el mismo equipo IDEAL Viernes, 4 mayo 2018, 10:34

En 'Supervivientes' son normales los enfrentamientos entre distintos concursantes, Saray incluso tuvo que dejar el programa por ello. Lo que no es tan normal es que los enfrentameintos se den entre miembros de diferentes equipos.

A pesar de estar en equipos diferentes y no tener que verse sometidas a los roces que podrían darse de estar todo el día juntas, Sofía Suescun y María Jesús no tienen una relación demasiado amigable. El otro día María Jesús criticó el aspecto de Sofía, y en esta ocasión ha sido Sofía la que ha atacado.

«No tiene ni p*** idea de belleza. Que me explique con el hombre con el que se metía en la cama para tener protagonismo. Te tienen que dar ganas de vomitar antes de acostarte con ese hombre«, decía sofía sobre el ex de María Jesús, Gil Silgado.

«No puede hablar con tanta seguridad y prepotencia teniendo el currículum que tiene. Qué asco, es conocida por acostarse con un señor que, si lo ves, dices: 'oh my God'...«, dejando entre ver que solo estaba con él para conseguir popularidad. Sofía añadió, además, que las hijas de María Jesús no debían de sentirse orgullosas del comportamiento de su madre, provocando que Francisco entrara en la discusión para pedir que se dejaran a un lado a los menores.

La exmodelo, por su parte, no estalló, sino que en un principio no quiso hablar para «no darle protagonismo» y posteriormente afirmó que «mi equipo sabe que he pasado mucho en la vida, y me apoya. Ya haré lo que tenga que hacer para que mis hijas se sientan orgullosas«.