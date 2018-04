Desvelan la verdad sobre la pelea y expulsión de Saray en Supervivientes Hay dos versiones radicalmente opuestas y aunque no se emitieron las imágenes IDEAL GENTE Sábado, 7 abril 2018, 11:39

La gala del programa de Telecinco, 'Supervivientes', prometía dar mucho juego. Y no defraudó. Pero lo que no se esperaban los espectadores era que el programa comenzase anunciando la expulsión disciplinaria de Saray Montoya tras agredir a otra concursante, Romina Malaspina. No se vieron las imágenes del ataque, pero sí las continuas provocaciones y la discusión que la motivaron.

Cuando Saray decidió abandonar voluntariamente el concurso aseguraba que el principal motivo era que no quería sobrepasar su límite ni perder los papeles, pero pasó. Teniendo muy presentes estas palabras su enemiga Romina se propuso como objetivo sacarla de quicio e inició un peligroso juego para llevar el autocontrol de Saray hasta el extremo.

Sobre lo que verdaderamente ocurrió hay dos versiones radicalmente opuestas y aunque no se emitieron las imágenes, las reacciones de las dos protagonistas y la valoración de la dirección del programa han generado un intenso debate entre los espectadores del reality de Telecinco.

Jorge Javier Vázquez conectó con la concursante al inicio del programa para comunicarle la noticia. «Sabemos que te han provocado, pero tu reacción ha sido desmedida. Has traspasado la línea. Lo sentimos muchísimo, pero estás expulsada». La ya exconcursante del 'reality' de supervivencia se limitó a decir que entendía la decisión. «He sentido desprecio, racismo, humillaciones... No tengo excusa, pero todos perdemos los nervios en algún momento».

Sin embargo, la reacción de Romina Malaespina fue «una auténtica decepción como concursante» para el presentador y para muchos seguidores más. La argentina aseguró en directo que Saray «le propinó varias patadas y me arrastró tres metros del pelo por la playa», algo que la dirección negó tajantemente.