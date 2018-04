Expulsión fulminante en 'Supervivientes': Saray fuera al agredir a Romina por «racismo» La concursante gitana deberá regresar a Madrid tras su agresión a su compañera IDEAL.ES Jueves, 5 abril 2018, 22:58

'Supervivientes' ha vivido su primera expulsión disciplinaria de la actual edición, tras el reciente abandono. Un secreto que permanecía como tal hasta el comienzo de la gala de este jueves y que ha sido el propio Jorge Javier el encargado de desvelar. Saray debe regresar a España después de ser eliminada por parte de la organización del programa.

La concursante gitana, famosa por haber participado en «Los Gipsy Kings», ha sido expulsada por pegar a Romina Malaspina. Saray Montoya habría agredido anoche a su compañera después de sentirse, según ella, vejada en su integridad moral. Por lo visto habría agarrado del pelo y pisoteado a Romina.

La propia Saray ha asegurado durante su entrevista para explicarse ante Jorge Javier que se ha sentido mal, que Romina la ha llevado hasta el límite. «No se puede estar machacando a una persona todo el día, he sentido desprecio, he sentido racismo, he sentido humillaciones...» ha asegurado Saray antes de despedirse.