Críticas a María Jesús por utilizar a su hija para 'Supervivientes' La modelo ha aprovechado sus problemas familiares para ablandar a la audiencia IDEAL GENTE Jueves, 19 abril 2018, 22:58

María Jesús Ruiz ha vuelto a 'Supervivientes' La que fuera Miss España en 2004 ha regresado al concurso que presenta Jorge Javier Vázquez tras una salida repentina hace tan solo unos días. Precisamente dicha marcha ha sido el desencadenante de algo que ha sucedido en pleno directo y que no ha gustado nada entre los espectadores.

Porque María Jesús ha aprovechado un drama familiar para tratar de ganarse a la audiencia y seguir en el concurso. Un drama familiar que no es otro que el que ha protagonizado recientemente su hija por haber formado parte de un altercado con el ex de su madre, Gil Salgado, en plena Feria de Abril. Ese altercado ha sucedido precisamente cuando María Jesús ha tenido que acudir al juzgado desde Honduras para un juicio en el que acudió como testigo de los supuestos malos tratos sufridos a manos de su ex.

Por eso y dado que María Jesús sabe que en España la noticia ya se conoce, ha aprovechado su regreso a 'Supervivientes' para fiar su suerte y su futuro al amor que tiene por su hija y al drama que en teoría vivió hace unos días cuando tuvo lugar el altercado. Algo que no ha gustado nada entre los espectadores de 'Supervivientes' que han criticado la bajeza personal, a juicio de ellos, que ha demostrado con ese alegato que ha acabado refiriéndose a su ex entre lágrimas: «No me va a detener ningún tío».