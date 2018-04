Gil Silgado, el ex de María Jesús Ruiz, detenido en la Feria de Abril tras un altercado con su hija Imagen de archivo de Gil Silgado junto a la modeo María Jesús Ruiz. / EFE Así lo ha anunciado Kiko Hernández en Sálvame IDEAL.ES Lunes, 16 abril 2018, 18:56

La tarde en Sálvame prometía desde el principio. Previo al revuelo en las redes sociales por la fuerte discusión entre Rafa Mora y Lydia Lozano, el colaborador Kiko Hernández anunciaba en Sálvame que José María Gil Silgado, el ex de la modelo María Jesús Ruiz, ha sido detenido en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla tras un encontronazo con su hija Anabel y otras personas.

Sálvame mostraba las imágenes en las que Gil Silgado intenta entrar en la caseta y su hija le pregunta: «¿Tú pagas?», y él mandaba callar a Anabel. Ella se negaba y le decía: «Me puedes insultar pero no me callo». Al parecer, las otras personas implicadas, le han reclamado dinero, le pedían que no volviera a la caseta y se producía un forcejeo.

También, según ha informado Kike Calleja a Sálvame, ante el encontronazo han llamado a la policía y la detención se ha producido en el acto puesto que Gil Silgado tenía una orden de detención previa por un presunto delito de alzamiento de bienes. Después de esto, Gil Silgado habría acudido al juzgado y ha conseguido un plazo de 30 días para recurrir y ha quedado en libertad.