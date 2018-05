'Supervivientes' desvela lo que realmente pasó en la polémica prueba de localización El programa ha desmentido las afirmaciones que los concursantes habían hecho contra Francisco IDEAL Miércoles, 2 mayo 2018, 11:27

El pasado jueves se realizó una prueba de localización en 'Supervivientes 2018'. El equipo de Romina perdió y todos le echaron las culpas a Francisco, pero el programa les ha mostrado las imágenes para desmentir su teoría.

La prueba que se disputó el pasado jueves era realmente importante, ya quie se estaban jugando el lugar en el que cada equipo continuará durante el concurso. Una vez más el equipo de Romina perdió y se tuvo que conformar con Playa Cabeza de León.

Tras la derrota todo el equipo apuntó al cantante Francisco como culpable, sobre todo Alberto Isla. Sin embargo, el programa les ha mostrado las imágenes a los concursantes demostrando así que realmente la pelota se le cayó a María Jesús.

En las imágenes no solo se vio que Francisco no era el culpable de la derrota, sino también que era imposible que Alberto Isla viera quién había sido porque estaba de espaldas a Francisco y a la propia María Jesús.

Tras esto los ánimos han mejorado y las peleas entre Alberto y el cantante se han acentuado. El novio de chabelita ha afirmado que Francisco es un falso, y ha vuelto a culparle de la derrota, a pesar de haber visto en imágenes que no había sido así.

«Primero dijiste que no ibas a pedir perdón y a los cinco minutos hablabas con todo el mundo. ¿Cómo vas a olvidar una cosa en cinco minutos? No me seas falso«, ha afirmado Alberto.