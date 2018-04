Polémica por la falta de respeto de Romina en 'Supervivientes' La concursante argentina ha faltado a Sofía Suescun R. I. Viernes, 27 abril 2018, 00:18

La imagen es algo que pesa mucho en Romina Malaspina. La concursante argentina de 'Supervivientes' lo ha demostrado en más de una oportunidad desde que participa en el programa de Telecinco. Pero esta vez ha ido quizá un poco más lejos de lo normal en plena gala.

Romina ha tildado de fea a Sofía. Unas palabras que ha llegado a corroborar María Jesús y que la que fuera ganadora de 'GH16' ha encajado al más puro estilo Suescun: «Por una envidiosa más, no me importa«. No en vano, la propia Sofía también tuvo una salida similar criticando a Isa Pantoja. Palabras que se han vuelto en su contra en la séptima gala de 'Supervivientes' y que en Twitter han levantado cierto revuelo.

Todos tenemos muuuuchos defectos... pero meterse con el físico quita la razón a cualquiera que lo haga. Lamentable. #SVGala7 — Rodri Fuertes Puch (@rfuertespuch) 26 de abril de 2018

Si Sofía critica a los demás se la aplaude, si los demás la critican a ella, palos por todos lados. No entiendo por que la distinción aquí rajan todos de todos #SVgala7 — Wanda Putney (@WandaPutney) 26 de abril de 2018

María Jesús es el ejemplo claro de que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios.

Una vez soltado el veneno ya no se puede recoger... soltado está. #SVGala7 — Rodri Fuertes Puch (@rfuertespuch) 26 de abril de 2018