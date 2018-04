Desvelan la verdadera razón por la que Francisco está en 'Supervivientes' El programa 'Sálvame' ha hablado con el hermano del concursante IDEAL GENTE Miércoles, 25 abril 2018, 18:32

El programa 'Sálvame' ha desvelado hoy una de las incógnitas que planeaba por la cabeza de los seguidores de 'Supervivientes', el reality show de Telecinco.

Al parecer, han sido numerosos los rumores sobre el motivo que ha llevado a Francisco González a presentarse a 'Supervivientes', pero 'Sálvame' acaba de revelar la auténtica razón.

Si hace unas semanas una vecina del cantante aseguraba que la policía se presentó en la vivienda del concursante del reality para«desahuciarles por impago», ahora el programa de Telecinco ha querido confirmar dicha información contactando con uno de los hermanos de Francisco.

En una entrevista telefónica, un redactor de 'Sálvame' ha hablado con Juan Ramón González, quien ha asegurado lo siguiente: «No tengo noticia de nada de esto, no me llevo con mi hermano. Yo sé que económicamente él anda mal. Sé que hasta el hijo o la hija de Paca (su mujer) le tuvieron que dejar dinero hace poco tiempo para las primeras necesidades y él no tiene entrada de dinero».

De esta forma, 'Sálvame' ha defendido, tras la entrevista, que la verdadera razón de Francisco para participar en 'Supervivientes' es la económica, ya que atraviesa un duro momento en ese sentido.