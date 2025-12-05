7 planes que no te puedes perder este puente en Granada

El puente de diciembre ya está aquí y gracias a él la mayoría de granadinos disfrutará de un fin de semana más largo de lo ... normal debido a que el próximo lunes es festivo con motivo del Día de la Inmaculada Concepción. Y precisamente por el puente los planes de ocio en Granada se multiplican durante estos días, con multitud de posibilidades para todos los gustos.

Conciertos, exposiciones, obras de teatro familiares, musicales, espectáculos de humor… Y como las opciones son realmente variadas y numerosas, desde IDEAL hemos elaborado un recopilatorio con un total de siete propuestas que consideramos que no te puedes perder durante el puente.

Teatro Isabel la Católica Viernes | 21:00 horas Kiki Morente - Azabache

Este viernes tiene lugar el primer plan de este listado para el puente con el concierto de Kiki Morente, que tras arrasar en los principales escenarios de todo el país cerrará la gira de 'Azabache', su tercer trabajo discográfico, con un concierto en su ciudad natal. Será hoy a las 21:00 horas en el Teatro Isabel la Católica y estará acompañado por las guitarras de Carlos de Jacoba y Joni Jiménez.

Teatro Isabel la Católica Sábado | 18:00 horas Laika

El Festival TIF Granada llega a su fin este fin de semana y lo hace con dos propuestas. La primera de ellas tendrá lugar el sábado a las 18:00 horas en el Teatro Isabel la Católica con la representación de 'Laika', una obra teatral de la compañía Xirriquiteula Teatre que cuenta la historia de la perrita Laika, en medio de la Guerra Fría y la carrera espacial.

Palacio de Congresos Sábado | 21:00 horas Madre mía

También el sábado se podrá disfrutar en la ciudad del show de humor de Ismael Lemais e Isita Díaz a las 21:00 horas. La vida les ha puesto una prueba: acaban de tener un bebé. Y compartirán con el público su experiencia porque lo que antes era una convivencia complicada ahora es un descontrol absoluto, lo que antes era difícil, ahora parece imposible.

Puerto de Motril Durante todo el puente Nao Victoria

La réplica de la Nao Victoria, la embarcación que -al mando primero de Magallanes y después de Juan Sebastián Elcano- dio la primera vuelta al mundo, podrá visitarse en el Puerto de Motril durante todo el puente de diciembre, tanto en grupos organizados como de forma individual. Visitas disponibles de 10:00 a 18:30 horas.

Teatro Isabel la Católica Domingo | 12:30 horas Clásicos excéntricos

Tras 'Laika', TIF Granada cierra su programación con 'Clásicos excéntricos', de la compañía Lapso Producciones, el domingo a las 12:30 horas. Será un divertido viaje por la música clásica lleno de humor, ingenio y virtuosismo.

Palacio de Congresos Domingo | 20:00 horas El Cigala

También el domingo, en este caso a las 20:00 horas en el Palacio de Congresos, tendrá lugar el concierto de Diego El Cigala, que está celebrando el 20º aniversario de 'Lágrimas negras', disco que grabó junto al pianista cubano Bebo Valdés.

Palacio de Congresos Lunes | 17:00 horas Aladín y la Lámpara Maravillosa

El último plan de este recopilatorio nos lleva al Palacio de Congresos, donde el lunes a las 17:00 horas se podrá disfrutar del musical 'Aladín y la Lámpara Maravillosa', que cuenta la historia de un joven ladronzuelo que emprende una aventura en la que su voluntad y moral serán puestas a prueba.