«Quemé 300.000 euros en 6 meses»: la dura confesión de Alberto Isla en 'Supervivientes'

Durante su estancia en 'Supervivientes 2018', Alberto Isla ha estado confesándose con sus compañeros y ha contado un oscuro momento de su pasado.

Alberto Isla protagonizó uno de los momentazos de la edición del concurso cuando celebró en directo su boda con Isa Pantoja, días después del divorcio de esta con Alejandro Albalá.

Ahora, ha vuelto a ser protagonista tras confesar un momento difícil de su pasado. Según ha explicado el superviviente, «con 19 años tenía la cabeza en otro sitio, se me fue la pinza por completo. Hacía lo que me daba la gana, con 300.000 euros no hacía caso ni a mi madre, me los 'quemé' en 6 meses«.

Además, ha explicado que tras gastarse todo su dinero se quedó solo y arruinado: «Cuando se acabó el dinero me quedé sin amigos, tanto es así que me operaron y no vino nadie al hospital«.