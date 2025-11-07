Cómo usar la inteligencia artificial para recrear la Semana Santa andaluza, en TAI Granada

El broche a la jornada de TAI Granada, el evento de inteligencia artificial que se celebra en el Palacio de Congresos el próximo 10 de ... noviembre, lo pondrán Enrique Romero, presentador de Canal Sur, y Mario Balbontín, responsable de IA de ADM, productora del programa Andalucía en Semana Santa. Ambos charlarán sobre el uso de la IA y de cómo puede emplearse la misma para recrear la Semana Santa andaluza.

Será una de las ponencias del lunes 10 de noviembre, además de la conversación sobre IA, lenguaje y literatura, con Asunción Gómez-Pérez y Quico Chirino, el debate entre acerca de IA y música, con Juan Pinilla y DJ MPV, la charla acerca del futuro del dibujo con la inteligencia artificial, con Sergio García y Paco Herrera, la demostración en la que se tratará de recrear la voz de Lorca o la competición de Fajalauza contra una impresora 3D.

Capitalidad Cultural

Este año, TAI Granada utilizará la candidatura de la ciudad nazarí a Capitalidad Europea 2031 como eje vertebrador. El evento mantendrá su esencia: la interacción con el público a través de las redes sociales, con sorteos y actividades en directo. Serán protagonistas la literatura, la ilustración, la música, la artesanía, el teatro y el patrimonio, en un debate abierto sobre su relación con la IA y las nuevas tecnologías.

Los días 11 y 12 de noviembre, la inteligencia artificial seguirá siendo protagonista en el Palacio de Congresos con el III Congreso de IA de Andalucía, un espacio para compartir conocimiento, conectar visiones y transformar juntos el futuro con inteligencia artificial. Entre otros invitados, contará con la presencia del divulgador de IA Carlos Santana Vega, el meteorólogo Mario Picazo, o el juez experto en IA Alfonso Peralta.

Además, el congreso acogerá la III Edición de los Premios TFG y TFM en IA, el encuentro Matchmaking Talento - Empresa y contará con talleres, charlas y demostraciones para mostrar cómo la IA impulsa la educación, la creatividad, la empresa y la investigación de la mano de la fundación AI Granada Research & Innovation.