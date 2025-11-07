Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Semana Santa en Granada. En detalle: Enrique Romero y Mario Balbontín. Pepe Marín
Cómo usar la inteligencia artificial para recrear la Semana Santa andaluza, en TAI Granada

El Palacio de Congresos acogerá una charla y demostración con Enrique Romero, presentador de Canal Sur, y Mario Balbontín, responsable de IA de ADM

Diego Callejón

Diego Callejón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:21

El broche a la jornada de TAI Granada, el evento de inteligencia artificial que se celebra en el Palacio de Congresos el próximo 10 de ... noviembre, lo pondrán Enrique Romero, presentador de Canal Sur, y Mario Balbontín, responsable de IA de ADM, productora del programa Andalucía en Semana Santa. Ambos charlarán sobre el uso de la IA y de cómo puede emplearse la misma para recrear la Semana Santa andaluza.

