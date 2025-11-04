En busca de la voz perdida de Lorca en TAI Granada

¿Podría utilizarse la inteligencia artificial para encontrar la voz perdida de Federico García Lorca? TAI Granada, el evento sobre IA que se celebra en ... el Palacio de Congresos el próximo 10 de noviembre, pretende dar respuesta a esta cuestión. Entre las distintas actividades que tendrán lugar en dicho evento, se realizará un debate y demostración sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la sintetización de voces a partir de datos.

En esta charla participarán la ingeniera informática, doctora y profesora de la UGR Zoraida Callejas, Valentina Colonna, investigadora principal del proyecto 'Voices of Spanish Poets', Andrés Soria, catedrático de Literatura Española en la UGR, y Ana María Gallego, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR. La ponencia estará conducida por el periodista de IDEAL José Enrique Cabrero.

Será una de las ponencias del lunes 10 de noviembre, además de la conversación sobre IA, lenguaje y literatura, con Asunción Gómez-Pérez y Quico Chirino, el debate entre acerca de IA y música, con Juan Pinilla y DJ MPV, o la charla acerca del futuro del dibujo con la inteligencia artificial, con Sergio García y Paco Herrera.

Capitalidad Cultural

Este año, TAI Granada utilizará la candidatura de la ciudad nazarí a Capitalidad Europea 2031 como eje vertebrador. El evento mantendrá su esencia: la interacción con el público a través de las redes sociales, con sorteos y actividades en directo. Serán protagonistas la literatura, la ilustración, la música, la artesanía, el teatro y el patrimonio, en un debate abierto sobre su relación con la IA y las nuevas tecnologías.

Los días 11 y 12 de noviembre, la inteligencia artificial seguirá siendo protagonista en el Palacio de Congresos con el III Congreso de IA de Andalucía, un espacio para compartir conocimiento, conectar visiones y transformar juntos el futuro con inteligencia artificial. Entre otros invitados, contará con la presencia del divulgador de IA Carlos Santana Vega, el meteorólogo Mario Picazo, o el juez experto en IA Alfonso Peralta.

Además, el congreso acogerá la III Edición de los Premios TFG y TFM en IA, el encuentro Matchmaking Talento - Empresa y contará con talleres, charlas y demostraciones para mostrar cómo la IA impulsa la educación, la creatividad, la empresa y la investigación de la mano de la fundación AI Granada Research & Innovation.