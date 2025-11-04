Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un retrato de Federico García Lorca coloreado por Rafael Navarrete. Ideal
TAI Granada

En busca de la voz perdida de Lorca en TAI Granada

El Palacio de Congresos acogerá un debate y demostración sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la sintetización de voces a partir de datos

Diego Callejón

Diego Callejón

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:27

¿Podría utilizarse la inteligencia artificial para encontrar la voz perdida de Federico García Lorca? TAI Granada, el evento sobre IA que se celebra en ... el Palacio de Congresos el próximo 10 de noviembre, pretende dar respuesta a esta cuestión. Entre las distintas actividades que tendrán lugar en dicho evento, se realizará un debate y demostración sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías en la sintetización de voces a partir de datos.

