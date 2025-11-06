Fajalauza competirá contra una impresora 3D en TAI Granada
El Palacio de Congresos acogerá un coloquio y demostración con Chemi Márquez, patrono de la Fundación Fajalauza, y Juan Robles de Toro, fundador de Createc 3D
Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:04
La histórica empresa de cerámicas Fajalauza estará en TAI Granada, el evento sobre inteligencia artificial que se celebra el próximo 10 de noviembre en el ... Palacio de Congresos, y competirá contra una impresora 3D. Será parte del coloquio y demostración en el que participarán Chemi Márquez, patrono de la Fundación Fajalauza, y Juan Robles de Toro, fundador de Createc 3D.
Será una de las ponencias del lunes 10 de noviembre, además de la conversación sobre IA, lenguaje y literatura, con Asunción Gómez-Pérez y Quico Chirino, el debate entre acerca de IA y música, con Juan Pinilla y DJ MPV, la charla acerca del futuro del dibujo con la inteligencia artificial, con Sergio García y Paco Herrera o la demostración en la que se tratará de recrear la voz de Lorca.
Capitalidad Cultural
Este año, TAI Granada utilizará la candidatura de la ciudad nazarí a Capitalidad Europea 2031 como eje vertebrador. El evento mantendrá su esencia: la interacción con el público a través de las redes sociales, con sorteos y actividades en directo. Serán protagonistas la literatura, la ilustración, la música, la artesanía, el teatro y el patrimonio, en un debate abierto sobre su relación con la IA y las nuevas tecnologías.
Los días 11 y 12 de noviembre, la inteligencia artificial seguirá siendo protagonista en el Palacio de Congresos con el III Congreso de IA de Andalucía, un espacio para compartir conocimiento, conectar visiones y transformar juntos el futuro con inteligencia artificial. Entre otros invitados, contará con la presencia del divulgador de IA Carlos Santana Vega, el meteorólogo Mario Picazo, o el juez experto en IA Alfonso Peralta.
Además, el congreso acogerá la III Edición de los Premios TFG y TFM en IA, el encuentro Matchmaking Talento - Empresa y contará con talleres, charlas y demostraciones para mostrar cómo la IA impulsa la educación, la creatividad, la empresa y la investigación de la mano de la fundación AI Granada Research & Innovation.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión