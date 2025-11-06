Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Chemi Márquez observa un jarrón elaborado en la fábrica de Fajalauza. Pepe Marín
TAI Granada

Fajalauza competirá contra una impresora 3D en TAI Granada

El Palacio de Congresos acogerá un coloquio y demostración con Chemi Márquez, patrono de la Fundación Fajalauza, y Juan Robles de Toro, fundador de Createc 3D

Diego Callejón

Diego Callejón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:04

La histórica empresa de cerámicas Fajalauza estará en TAI Granada, el evento sobre inteligencia artificial que se celebra el próximo 10 de noviembre en el ... Palacio de Congresos, y competirá contra una impresora 3D. Será parte del coloquio y demostración en el que participarán Chemi Márquez, patrono de la Fundación Fajalauza, y Juan Robles de Toro, fundador de Createc 3D.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

