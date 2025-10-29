Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cantaor y escritor Juan Pinilla. Ideal
TAI Granada

Juan Pinilla reflexionará en TAI Granada sobre el 'duende' y el uso de la IA en la música

El evento tendrá lugar el 10 de noviembre en el Palacio de Congresos

Diego Callejón

Diego Callejón

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:33

TAI Granada arrancará este año con una ponencia sobre IA, lenguaje y literatura, para dar paso después a la música. Sobre el escenario del ... Palacio de Congresos de Granada, que acoge el próximo 10 de noviembre el evento, el cantaor y escritor Juan Pinilla debatirá con el DJ y productor musical MPV Music acerca del uso de la inteligencia artificial en la música. Bajo la pregunta si puede un ordenador tener 'duende', ambos artistas reflexionarán acerca de la pureza de la creación humana y las utilidades de la tecnología en el arte.

