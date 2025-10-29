Juan Pinilla reflexionará en TAI Granada sobre el 'duende' y el uso de la IA en la música

TAI Granada arrancará este año con una ponencia sobre IA, lenguaje y literatura, para dar paso después a la música. Sobre el escenario del ... Palacio de Congresos de Granada, que acoge el próximo 10 de noviembre el evento, el cantaor y escritor Juan Pinilla debatirá con el DJ y productor musical MPV Music acerca del uso de la inteligencia artificial en la música. Bajo la pregunta si puede un ordenador tener 'duende', ambos artistas reflexionarán acerca de la pureza de la creación humana y las utilidades de la tecnología en el arte.

Juan Pinilla, nacido en Huétor Tájar en 1981, es un conocido cantaor y escritor con una dilatada trayectoria, galardonado, entre otros reconocimientos, con la Lámpara Minera, el premio más importante del mundo del flamenco, otorgado en el Festival del Cante de las Minas. Además, ha sido nominado a los Grammy Latinos y nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Granada.

Por su parte, MPV Music es un productor y DJ nacido en Granada y afincado en Madrid. Comenzó haciendo electrónica inspirado por artistas como David Guetta o Swedish House Mafia, logrando el apoyo de grandes referentes como Nicky Romero. A día de hoy produce música urbana y pop «para artistas con historias que conectar».

Ambos estarán el lunes 10 de noviembre en la primera jornada de TAI Granada, evento enmarcado dentro del III Congreso de IA de Andalucía, que se prolongará durante el martes 12 y miércoels 13 en la misma ubicación.

Capitalidad Cultural

Este año, TAI Granada utilizará la candidatura de la ciudad nazarí a Capitalidad Europea 2031 como eje vertebrador. El evento mantendrá su esencia: la interacción con el público a través de las redes sociales, con sorteos y actividades en directo. Serán protagonistas la literatura, la ilustración, la música, la artesanía, el teatro y el patrimonio, en un debate abierto sobre su relación con la IA y las nuevas tecnologías.

Los días 11 y 12 de noviembre, la inteligencia artificial seguirá siendo protagonista en el Palacio de Congresos con el III Congreso de IA de Andalucía, un espacio para compartir conocimiento, conectar visiones y transformar juntos el futuro con inteligencia artificial. Entre otros invitados, contará con la presencia del divulgador de IA Carlos Santana Vega, el meteorólogo Mario Picazo, o el juez experto en IA Alfonso Peralta.

Además, el congreso acogerá la III Edición de los Premios TFG y TFM en IA, el encuentro Matchmaking Talento - Empresa y contará con talleres, charlas y demostraciones para mostrar cómo la IA impulsa la educación, la creatividad, la empresa y la investigación de la mano de la fundación AI Granada Research & Innovation.