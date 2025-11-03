El futuro del dibujo con la inteligencia artificial, en TAI Granada

TAI Granada, el gran evento sobre inteligencia artificial que se celebra en el Palacio de Congresos de Granada el próximo 10 de noviembre, contará con ... una charla específica sobre el futuro de la ilustración. El debate, titulado 'Un futuro dibujado por la IA', contará con Paco Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e IA de la UGR y director del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional, y Sergio García, ilustrador en publicaciones como The New Yorker o The New York Times, Premio Nacional de Ilustración 2022.

Será la tercera ponencia del lunes 10 de noviembre, tras la conversación sobre IA, lenguaje y literatura, con Asunción Gómez-Pérez y Quico Chirino, y el debate entre acerca de IA y música, con Juan Pinilla y DJ MPV.

Capitalidad Cultural

Este año, TAI Granada utilizará la candidatura de la ciudad nazarí a Capitalidad Europea 2031 como eje vertebrador. El evento mantendrá su esencia: la interacción con el público a través de las redes sociales, con sorteos y actividades en directo. Serán protagonistas la literatura, la ilustración, la música, la artesanía, el teatro y el patrimonio, en un debate abierto sobre su relación con la IA y las nuevas tecnologías.

Los días 11 y 12 de noviembre, la inteligencia artificial seguirá siendo protagonista en el Palacio de Congresos con el III Congreso de IA de Andalucía, un espacio para compartir conocimiento, conectar visiones y transformar juntos el futuro con inteligencia artificial. Entre otros invitados, contará con la presencia del divulgador de IA Carlos Santana Vega, el meteorólogo Mario Picazo, o el juez experto en IA Alfonso Peralta.

Además, el congreso acogerá la III Edición de los Premios TFG y TFM en IA, el encuentro Matchmaking Talento - Empresa y contará con talleres, charlas y demostraciones para mostrar cómo la IA impulsa la educación, la creatividad, la empresa y la investigación de la mano de la fundación AI Granada Research & Innovation.