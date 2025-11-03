Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Paco Herrera y Sergio García. Ideal
TAI Granada

El futuro del dibujo con la inteligencia artificial, en TAI Granada

Sergio García, ilustrador en publicaciones como The New York Times, y Paco Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e IA, estarán sobre el escenario del Palacio de Congresos

Diego Callejón

Diego Callejón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:32

Comenta

TAI Granada, el gran evento sobre inteligencia artificial que se celebra en el Palacio de Congresos de Granada el próximo 10 de noviembre, contará con ... una charla específica sobre el futuro de la ilustración. El debate, titulado 'Un futuro dibujado por la IA', contará con Paco Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e IA de la UGR y director del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional, y Sergio García, ilustrador en publicaciones como The New Yorker o The New York Times, Premio Nacional de Ilustración 2022.

