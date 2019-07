La DGT estrena 20 nuevos radares en toda España: esta es su ubicación Todos ellos han sido instalados en vías secundarias tanto autonómicas como nacionales Á.L. Jueves, 4 julio 2019, 12:28

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la Operación Salida de verano 2019 en la que se da el pistoletazo de salida a un verano en el que se prevén más de 90 millones de desplazamientos. Dentro del operativo que el organismo ha iniciado en este periodo estival se encuentra la instalación de nuevos radares en toda España.

En total son 20 los nuevos cinemómetros que estarán vigilando las carreteras españolas. 15 de ellos son de tramo y 5 son de tipo fijo -los que miden simplemente la velocidad y no la media a la que se circula-. Todos ellos están ubicados en carreteras secundarias: autonómicas y nacionales.

El listado completo de radares excluye la provincia de Granada y cualquier otro punto de la geografía andaluza donde no se han instalado nuevos radares fijos. Lo que no significa que la DGT no siga instalando radares móviles en diferentes carreteras en momentos puntuales y que observe la velocidad y las infracciones del tráfico desde drones y helicópteros.

Además, más adelante es probable que alguno de estos cinemómetros sí pueda llegar a ubicarse en suelo granadino ya que la DGT tiene en preparación otros 58 para toda la geografía española.

Los nuevos 20 radares, ubicación y sentido

Albacete N-322 Radar Fijo 367.1 Creciente

Badajoz N-432 Radar Fijo 142.45 Decreciente

Badajoz N-432 Radar Fijo 33.31 Decreciente

Burgo sN-122 Radar Fijo 262.2 Ambos

Cáceres EX-100 Radar Fijo 8.57 Creciente

Cáceres N-521 Radar Fijo 91185 Decreciente

Cuenca CM-3201 Radar Fijo 5.27 Decreciente

Cuenca N-420 Radar Fijo 339.22 Decreciente

Cuenca N-420 Radar Fijo 465.33 Decreciente

Madrid N-400 Radar Fijo 27.92 Ambos

Palencia N-610 Radar Fijo 12.69 Ambos

Pontevedra N-550 Radar Fijo 108.93 Creciente

Segovia N-110 Radar Fijo 113.2 Creciente

Soria N-122 Radar Fijo 132.74 Decreciente

Soria N-234 Radar Fijo 406.8 Creciente

Toledo CM-4004 Radar Fijo 14252 Creciente

Toledo CM-5007 Radar Fijo 9.93 Creciente

Toledo N-301 Radar Fijo 132537 Decreciente

Toledo N-401 Radar Fijo 82.6A mbos

Valladolid N-122 Radar Fijo 300135 Ambos