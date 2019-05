Consulta los puntos de tu carnet: un error de la DGT puede dejarte sin ellos La Dirección General de Tráfico confirma que hay casos en los que algunos conductores habrían sido sancionados con la pérdida de los puntos cuando en realidad nunca habían sido multados de dicha manera Á.L. Viernes, 10 mayo 2019, 10:56

En las últimas semanas se están produciendo casos de conductores que afirman haber recibido notificaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) en las que se les informa de que han perdido todos los puntos del carnet de conducir. Si bien en algunos casos puede ser cierto, hay otros que no lo son y que se corresponden con un error administrativo.

Según explica el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), hay que comprobar el historial de puntos real que se tiene, porque en ocasiones llegan notificaciones de pérdida de los mismos sin que estas estén correctas o lleguen directamente caducadas. Un error grave que puede afectar a conductores que nunca hayan cometido una infracción con detracción de puntos.

La DGT reconoce que existe tal error administrativo en sus archivos pero que la solución no se puede dar en un corto periodo de tiempo. En algunos casos el problema no se puede solventar hasta que haya transcurrido medio año, por lo que la Guardia Civil puede multar a un conductor que haya sido detenido por, supuestamente, no tener puntos en el carnet de conducir.

En estos casos se recomienda recopilar el historial real de puntos y ponerse en contacto con un abogado especializado en infracciones de tráfico. El fin es evitar que las multas o las sanciones que se puedan interponer por dicho error administrativo, se mantengan en el tiempo y no sean revertidas cuando se confirme que fueron erróneas.