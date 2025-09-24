El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

El juez del caso Begoña Gómez ha comunicado a la mujer de Pedro Sánchez su intención de que, llegado el caso, sea juzgada por un ... jurado popular, acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El instructor Juan Carlos Peinado -en un auto de «transformación del procedimiento al tribunal del jurado» de seis páginas al que ha tenido acceso este periódico y que puede ser recurrido- anuncia su intención de que la esposa del presidente del Gobierno se siente en ese banquillo para ser enjuiciada por los ciudadanos y que la haga acompañada de la propia Cristina Álvarez y del actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre, quien ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia cuando Álvarez empezó a trabajar para Gómez en 2018.

Peinado en su auto no detalla los indicios que le llevan a sentar en el banquillo a Gómez, Álvarez y Martín, pero cita a los tres el próximo sábado a las 18 horas en su despacho para comunicarles que si esta causa llega a enjuiciarse los tres tendrán que enfrentarse al jurado y no a a un tribunal profesional.

En su resolución, Peinado deja claro que en su decisión de avanzar ya al cierre de este caso ha pesado el hecho de que el pasado 10 de septiembre tanto Gómez, que solo respondió a su abogado a preguntas muy tasadas, como Álvarez, quien guardó silencio, se negaran supuestamente a esclarecer qué trabajos hizo realmente la asesora para la cátedra. «Ninguna de las dos investigadas, contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien, este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los letrados», recuerda el juez, quien pone en valor que las dos imputadas, por tanto, rechazaron «esgrimir argumentos en su descargo».

El nombre de Cristina Álvarez, quien ya tenía la condición de investigada desde el pasado 28 de enero, saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntos a la causa contra la mujer del presidente. En esos mails se evidenciaba que Gómez habría usado, al menos desde noviembre de 2021, a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que ésta era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras o de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid por encargo de la mujer de Sánchez.

Su situación se volvió más delicada aún cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software (programa) de su cátedra. Pero esos correos lo que realmente revelaron es que la empleada de Moncloa se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra.

En su declaración del 20 de diciembre de 2024, entonces solo como testigo, Álvarez sostuvo que únicamente ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre como «favor» por su «amistad» con ella. «Esta parte (la de trabajar para la cátedra) es de favor, es un segundo en comparación con las 24 horas al día y 365 días» de funciones estrictamente «oficiales» e «institucionales», afirmó la entonces testigo, quien confirmó que fue contratada para «gestionar la agenda» de la esposa de Sánchez a pesar de que su cargo figura dentro del organigrama de Presidencia con ese título de directora de Programas.

La asesora, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Moncloa el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comentó que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.