Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, en la tribuna de invitados del Congreso Efe

Begoña Gómez recurre la orden del juez de incautarse de todos sus mails desde 2018

La mujer del presidente, que también impugna su imputación por el supuesto uso de su asistente en Moncloa para la cátedra, alega que esos correos contienen «aspectos íntimos de la personalidad»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:41

Begoña Gómez ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar a Moncloa todos los mails que la mujer de Pedro Sánchez ... ha remitido y recibido desde su cuenta oficial de Presidencia. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid pidió a principios de este mes todos los correos de la cuenta que Gómez tiene asignada en Presidencia («bgomez@presidencia.gob.es») desde la apertura de ésta, en verano de 2018. Todo ello en el marco de la investigación abierta por Peinado por malversación para aclarar si Cristina Álvarez, asistente oficial de Gómez en Moncloa, acabó trabajando para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense que dirigió la esposa de Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  4. 4 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  5. 5

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  6. 6

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados
  7. 7

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  8. 8

    Un grito por la estación de autobuses
  9. 9

    La reforma en Los Cármenes se iniciará en primavera de 2026, según Iglesias
  10. 10 Cúllar denuncia pintadas e insultos contra la alcaldesa y su Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Begoña Gómez recurre la orden del juez de incautarse de todos sus mails desde 2018

Begoña Gómez recurre la orden del juez de incautarse de todos sus mails desde 2018