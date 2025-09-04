Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, en el Congreso. EFE

La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

Critica que Peinado «ignore» a sus superiores y alega que «es disparatado pensar» que por tres correos enviados en siete años esté siendo investigada

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:40

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa y citada a declarar como investigada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo 10 de septiembre, ... ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid su imputación por un delito de malversación de caudales públicos. La defensa solicita «dejar sin efecto» su acusación por haber enviado varios correos como asesora de Gómez a los patrocinadores del máster que ésta dirigió en la Universidad Complutense de Madrid, entre 2020 y 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  3. 3

    La Junta licita el plan definitivo que decidirá por dónde crecerá el metro en la próxima década
  4. 4

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  5. 5

    Roban dos vehículos de alta gama en una semana en Motril
  6. 6

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  7. 7

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  8. 8

    Los vecinos de Castell esperan el nuevo acceso a la playa de Cambriles, ya en sus últimos compases de tramitación
  9. 9

    El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez
  10. 10 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación