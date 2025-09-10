Begoña Gómez acude este miércoles por cuarta vez a declarar como investigada ante el juez Peinado

Begoña Gómez acude por cuarta vez este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputada ante el juez Juan Carlos ... Peinado. Esta vez, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la ha citado, otra vez como investigada, por un nuevo delito, el de malversación, después de encausar a la mujer del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, como supuesta ayudante en la gestión de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Junto a Gómez -que tiene derecho a negarse a declarar como ya ha hecho en dos de las tres ocasiones anteriores- está citada también la propia Álvarez, imputada también por malversación.

Begoña Gómez –quien hasta ahora estaba investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo- ha recurrido en las últimas horas esta nueva imputación, alegando que los nuevos cargos contra ella se basan exclusivamente en que la asesora envió tres correos relacionados con la cátedra, pero que en realidad se remitieron por cuestiones de agenda y seguridad de la mujer del presidente, por mucho que en alguna postdata se hablara de asuntos académicos.

«Es difícil sostener que con esa actuación la señora Álvarez o mi defendida pudieron cometer un delito de malversación de caudales públicos», alega la defensa de la esposa de Sánchez, quien también ha recurrido la decisión de Peinado de reclamar a Moncloa –siempre en el marco de la investigación sobre el trabajo de Álvarez- todos los mails que Gómez ha enviado y recibido desde 2018 desde el mail corporativo de Presidencia que se le asignó tras la llegada de su marido al Gobierno.

El nombre de Cristina Álvarez, quien ya tenía la condición de investigada desde el pasado 28 de enero, saltó a los medios al conocerse el contenido de varios mails adjuntos a la causa contra la mujer del presidente. En esos mails se evidenciaba que Gómez habría usado, al menos desde noviembre de 2021, a Álvarez para ocuparse de gestiones de la cátedra. Incluso, que ésta era la encargada de gestionar los patrocinios externos de las empresas colaboradoras o de montar un gran evento relacionado con la cátedra con 500 asistentes en la Feria de Madrid por encargo de la mujer de Sánchez.

Su situación se volvió más delicada aún cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software (programa) de su cátedra. Pero esos correos lo que realmente revelaron es que la empleada de Moncloa se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra.

«Favor» y «amistad»

En su declaración del 20 de diciembre de 2024, entonces solo como testigo, Álvarez sostuvo que únicamente ayudaba a Gómez en sus labores profesionales y académicas en su tiempo libre como «favor» por su «amistad» con ella.

«Esta parte (la de trabajar para la cátedra) es de favor, es un segundo en comparación con las 24 horas al día y 365 días» de funciones estrictamente «oficiales» e «institucionales», afirmó la entonces testigo, quien confirmó que fue contratada para «gestionar la agenda» de la esposa de Pedro Sánchez a pesar de que su cargo figura dentro del organigrama de Presidencia con ese título de directora de Programas.

La asesora, que confesó que tiene un nivel 26 y que cobra 49.000 euros al año, aseguró que entró en Moncloa el 16 de julio de 2018, días después de que la moción de censura de Sánchez, y que lo hizo de la mano de su mujer, que fue quien la fichó para crear un «entorno de confianza, seguridad y discreción» alrededor de su persona. Según la compareciente, entró para este puesto de «confianza y asesoramiento» en la misma posición que han ocupado otras asesoras de las mujeres de los anteriores jefes del Ejecutivo. «Begoña me comentó que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos», insistió.