Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Begoña Gómez y Cristina Álvarez en la tribuna del Congreso de los Diputados. Leticia Aróstegui

La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña ante un tribunal popular

Los mails aportados a la causa apunta a que Álvarez, más allá de asistir a la mujer del presidente en sus funciones institucionales, trabajó para potenciar su carrera académica

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:50

La figura de María Cristina Álvarez Gómez -que tras los diferentes volantazos en la instrucción ahora se perfila como el asunto más delicado para Begoña ... Gómez- saltó a los medios hace ahora un año al conocerse el contenido de varios mails adjuntos a la causa contra la mujer del presidente. En esos correos se evidenciaba que Gómez habría usado, al menos desde noviembre de 2021 y hasta febrero de 2024, a esta contratada de Moncloa para gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuya dirección obtuvo en octubre de 2020 a pesar de no ser licenciada universitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  4. 4 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  5. 5 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  6. 6

    Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total
  7. 7

    Una pulsera situó a un agresor lejos de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada
  8. 8 El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado
  9. 9

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  10. 10

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña ante un tribunal popular

La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña ante un tribunal popular