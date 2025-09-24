La asistente de Moncloa y la cátedra: las claves que pueden llevar a Begoña ante un tribunal popular

La figura de María Cristina Álvarez Gómez -que tras los diferentes volantazos en la instrucción ahora se perfila como el asunto más delicado para Begoña ... Gómez- saltó a los medios hace ahora un año al conocerse el contenido de varios mails adjuntos a la causa contra la mujer del presidente. En esos correos se evidenciaba que Gómez habría usado, al menos desde noviembre de 2021 y hasta febrero de 2024, a esta contratada de Moncloa para gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuya dirección obtuvo en octubre de 2020 a pesar de no ser licenciada universitaria.

El sumario sobre la esposa de Pedro Sánchez incluye numerosos mails de María Cristina Álvarez, amiga personal de Begoña Gómez y nombrada como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia en el verano de 2018. En muchos de estos correos, enviados desde las direcciones oficiales de Moncloa, la alto cargo hizo gestiones para las actividades de esa cátedra, que dejó ofertarse por la falta de soporte económico de las empresas tras el escándalo por la imputación de la codirectora.

Esos correos revelan trabajos que van mucho más allá de la de asistir a la mujer del presidente en sus funciones institucionales como 'primera dama' y apuntan al supuesto uso privado de Álvarez para promocionar la carrera académica de Gómez.

Por ejemplo, Álvarez, que a tenor de los correos ejercía como una suerte de asistente personal o secretaria de la esposa del jefe del Ejecutivo pero con importante sueldo público, en febrero de 2024, desde su dirección oficial de Moncloa, fue la encargada de tratar que Reale Seguros, uno de los principales financiadores de su cátedra, no se marchara. «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior», le escribió la directora de de Programas de Moncloa a una responsable de la empresa de seguros, a la que también informaba de varios detalles académicos relacionados con el funcionamiento de esa cátedra, que fue creada en cuestión de semanas después de que Gómez citara en Moncloa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en julio de 2020, en plena pandemia.

500 invitados

En otros de esos mails que certifican la utilización de esta alto cargo, el 10 de noviembre de 2021, siempre desde la dirección oficial de Moncloa, Álvarez se encargó de gestionar para Gómez un evento relacionado con su cátedra denominado Vida Silver que iba a reunir 15 días después en la feria de Madrid (IFEMA) una mesa redonda en la que estaba prevista la asistencia de 500 personas. «Begoña contactará con todos los miembros de la mesa para coordinar preguntase intervenciones antes del 25 de noviembre que es el acto. Quedamos también a la espera de un contacto para poder coordinar esa previa reunión», escribió la alto cargo de Presidencia a sus interlocutores.

El caso por la supuesta utilización de Álvarez para el día a día de la cátedra se volvió todavía más peliagudo el pasado noviembre cuando el letrado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, aportó varios mails para intentar probar que su defendida siguió siempre las órdenes de la Complutense a la hora de registrar el polémico software (programa) de su cátedra. Esos correos lo que realmente revelaron es que la empleada de Moncloa se encargó personalmente de esas gestiones técnicas de la cátedra frente a la administración universitaria.