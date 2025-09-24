Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Comparecencia de Begoña Gómez Ignacio Gil

El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Si llega la vista oral, Peinado también sentará en el banquillo al delegado del Gobierno en Madrid y a la asistente de Moncloa por el supuesto uso de esta última para gestionar la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:36

El juez del caso Begoña Gómez ha comunicado a la mujer de Pedro Sánchez su intención de que, llegado el caso, sea juzgada por ... un jurado popular, acusada de malversación por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, su asistente personal en Moncloa, para gestionar el día a día de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (CTS) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  4. 4 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  5. 5 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  6. 6

    Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total
  7. 7

    Una pulsera situó a un agresor lejos de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada
  8. 8 El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado
  9. 9

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  10. 10

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación