Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro García Ortiz, en un acto anterior cuando encabezaba la Fiscalía General del Estado. E. P.

García Ortiz prepara ya la petición de nulidad de su condena antes de acudir al Constitucional

El voto discrepante de las magistradas Polo y Ferrer servirá de sostén jurídico del futuro recurso que prevé presentar el ex fiscal general del Estado

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 00:53

Comenta

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene previsto pedir «cuanto antes» al Tribunal Supremo la nulidad de la sentencia que le condena a dos años de inhabilitación ... y 7.200 euros de multa por la difusión de información reservada del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, según confirmaron fuentes de su defensa. La presentación de un incidente es un trámite previo y obligado para interponer posteriormente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  3. 3 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  4. 4 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  5. 5 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  6. 6 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  7. 7 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  8. 8 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10 Hacienda pondrá la lupa en las ayudas económicas de padres a hijos: «Ojo con la periodicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal García Ortiz prepara ya la petición de nulidad de su condena antes de acudir al Constitucional

García Ortiz prepara ya la petición de nulidad de su condena antes de acudir al Constitucional