Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en su declaración en primavera pasada en los juzgados de Madrid. EFE

El Supremo avisa al novio de Ayuso de que la condena a García Ortiz no anula sus causas

La sentencia cierra la puerta a la estrategia de la defensa de González Amador, «con tintes exageradamente tremendistas», de buscar nulidades en el juzgado de Madrid por el daño del correo filtrado

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 08:15

Comenta

La sentencia que condena al ex fiscal general del Estado no puede decirse que suponga ni mucho menos un espaldarazo a la estrategia judicial de ... la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La pretensión de los abogados de Alberto González Amador de utilizar los argumentos de la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz para proyectar posibles nulidades en las dos causas que tiene abiertas en un juzgado de Madrid -una por delitos fiscales y la otra por un presunto soborno- se ha desmoronado como un castillo de naipes. Al menos sobre el papel conocido este martes.

