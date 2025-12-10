Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la Guardia Civil custodian el acceso a la Fiscalía General durante el registro de la UCO, el 30 de octubre de 2024, del despacho de García Ortiz Efe

La sentencia da la victoria al teniente Balas y a su UCO frente al exfiscal general

El Supremo hace suya la tesis de los peritos de que García Ortiz tuvo el «dominio» de toda la «acción» y que no hay otra hipótesis plausible que no sea que la filtración partiera de él

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 07:27

Comenta

La sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz conocida en su totalidad este martes constituye un indiscutible espaldarazo de la más alta instancia judicial ... del país a la Unidad Central Operativa (UCO), la división de la Guardia Civil que está al frente en la actualidad de las investigaciones más delicadas para el PSOE, el Gobierno y el entorno más cercano del propio Pedro Sánchez.

