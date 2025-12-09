Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro García Ortiz durante el juicio en el Supremo el pasado noviembre Mariscal/Efe

El Supremo concluye en su sentencia que el fiscal general «o una persona de su entorno y con su conocimiento» filtró el correo

La sala, que condena a García Ortiz también por la nota de prensa, le recuerda que no podía responder a una noticia falsa «mediante la comisión de un delito». Le compara con un cirujano plástico que revela datos de su paciente por el simple hecho de que sus vecinos ya conocen de sus retoques

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:37

El Supremo concluye en su sentencia que Álvaro García Ortiz «o una persona de su entorno», pero en cualquier caso «con su conocimiento», fue la ... que filtró a la prensa en marzo de 2024 el correo confidencial en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Así consta en el texto completo del fallo , de 233 páginas, hecho pública este martes por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo fallo –adelantado el pasado 20 de noviembre- condenó al ya exmáximo responsable del Ministerio Público a dos años de inhabilitación como culpable de un delito de de revelación de datos reservados por haber participado en las maniobras para airear informaciones confidenciales de la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

