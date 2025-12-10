Feijóo a Sánchez, tras los casos de acoso en el PSOE: «La lección de feminismo se la debieron de explicar en los prostíbulos»

Los casos de acoso sexual contra mujeres en el PSOE han protagonizado este martes el último cara a cara del año entre Pedro Sánchez y ... Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Un día después de conocer las denuncias contra el presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, en pleno incendio por la gestión del 'caso Salazar' y con las diligencias de la Fiscalía contra el alcalde de Torremolinos, Antonio Navarro, aún frescas el líder de la oposición acusó al presidente del Gobierno de «consentirlo todo», no solo el machismo de varios de sus hombres de confianza sino también la corrupción que ya ha hecho que dos de ellos, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, pasen por la cárcel.

«Mordidas millonarias, pisos para amantes pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras», echó en cara Feijóo en alusión al exsecretario de Coordinación Institucional de Presidencia del Gobierno, Paco Salazar, cuyo expediente en la comisión antiacoso del PSOE, tras la denuncia de dos mujeres que trabajaron a sus órdenes, permaneció en un cajón durante cinco meses. «También era un gran desconocido para usted, ¿verdad?», ironizó.

Los casos de acoso a las mujeres -Cuatro desveló anoche las denuncias contra Tomé- y las sospechas de que la dirección del partido miró para otro lado y quiso dejar morir los testimonios contra Salazar hasta poder decir que no había a quién perseguir porque este se había dado de baja como militante (lo hizo hace unas semanas) hacen más daño al PSOE incluso que la corrupción, porque el feminismo formaba hasta ahora parte de principal capital ideológico. Y el PP está decidido a sacarle toda la punta posible, sin remilgos.

«Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Ha pasado del 'hermana yo si te creo' a 'calladita estás más guapa'», atacó Feijóo. «Visto lo visto, la elección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos; esos que no le consta si financiaron sus primarias», remachó en alusión al negocio de saunas del suegro del presidente, ya fallecido. «No tiene presupuestos, no tiene mayoría, no tiene más que escándalos. No huya más, su tiempo se ha acabado. No sean esto también el último en enterarse», zanjó.

Sánchez replicó que el acoso laboral es, según una encuesta del Ministerio de Igualdad publicada hace pocos días, «un problema estructural» que dicen haber sufrido una de cada tres mujeres y no un mal particular de su partido. Y recurrió al «y tú más». «Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso del alcalde de Algeciras o del alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo«, recriminó tras presumir de haber sido su Gobierno el impulsor de una ley para implementar esos mecanismos internos que, en realidad, vinieron impuestos por varias directivas europeas.

El presidente argumentó que su Ejecutivo es el que «más apoya a las mujeres« y apeló a la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorizamos las pensiones conforme al IPC, la ley de paridad o la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de los familiares dependientes que en su mayoría son mujeres. »Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza, es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal», adujo.

«El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox», sentenció.