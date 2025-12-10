Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez este miércoles en la última sesión de control al Gobierno de 2025 J. J. Guillén / EFE
Feijóo a Sánchez, tras los casos de acoso en el PSOE: «La lección de feminismo se la debieron de explicar en los prostíbulos»

El presidente del Gobierno arguye que el acoso laboral es un «problema estructural» y presume de ser quien más «apoya a las mujeres» frente a la «amenaza» de la alianza entre el PP y Vox

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:01

Los casos de acoso sexual contra mujeres en el PSOE han protagonizado este martes el último cara a cara del año entre Pedro Sánchez y ... Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Un día después de conocer las denuncias contra el presidente de la diputación de Lugo, José Tomé, en pleno incendio por la gestión del 'caso Salazar' y con las diligencias de la Fiscalía contra el alcalde de Torremolinos, Antonio Navarro, aún frescas el líder de la oposición acusó al presidente del Gobierno de «consentirlo todo», no solo el machismo de varios de sus hombres de confianza sino también la corrupción que ya ha hecho que dos de ellos, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, pasen por la cárcel.

