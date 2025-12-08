El PP fuerza la comparecencia de Salazar en la 'comisión Koldo' del Senado

El PP hará declarar en la 'comisión Koldo' del Senado a Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa y asesor de confianza de ... Pedro Sánchez hasta que en julio se reveló que había acosado sexualmente a dos trabajadoras de las que era superior jerárquico. Los populares buscan sacar rédito de la crisis abierta en el seno del PSOE, en el que los sectores más feministas cuestionan a los responsables del partido que no actuarán antes contra Salazar.

Alicia García, portavoz del PP en la Cámara alta, justificó este lunes la comparecencia en que «Paco Salazar no era un desconocido para Pedro Sánchez, era el quinto del Peugeot y Pedro Sánchez ganó unas primarias de la mano de un conseguidor, un comisionista, un putero y un acosador». La comisión Koldo nació como medio para investigar a la trama corrupta supuestamente liderada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el ex guardia de seguridad de un club de alterne, pero los de Alberto Núñez Feijóo han aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para transformarla en un ariete contra el presidente del Gobierno al incluir entre los comparecientes a todo tipo de implicados en escándalos ligados tanto a Sánchez como al PSOE.

El feminismo de pancarta de Sánchez se ha caído y se le han visto todas las vergüenzas Alicia García Portavoz del PP en el Senado

Para García, «el caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento, de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual».

El PSOE no admite lecciones

Los populares no han vacilado en hurgar en la herida interna que ha dejado la revelación de los comportamientos de Salazar al ver una vía por la que erosionar el poder del líder socialista sobre su partido. «El feminismo de pancarta de Sánchez -clamó la portavoz del PP- se ha caído y se le han visto todas las vergüenzas: el uso político de la prostitución, la ley del sí es sí, las pulseras antimaltrato y ahora el caso Salazar». Esta afirmación fueron respondidas de inmediato por Pilar Alegría. La portavoz del Gobierno aseguró que los socialistas «no admiten lecciones» de la derecha en cuanto a feminismo se refiere porque «PP y Vox lo primero que hacen cuando gobiernan es cercenar los derechos de las mujeres y mercadear con ellos».

«No se ha actuado con la celeridad que era necesaria, pedimos disculpas por ello a las víctimas» Pilar Alegría Portavoz del Gobierno

Alegría, no obstante, expresó de nuevo su bochorno y el de su partido por el supuesto acoso de Salazar a sus subordinadas. «No se ha actuado con la celeridad que era necesaria, pedimos disculpas por ello a las víctimas», lamentó la portavoz tras admitir que el partido tuvo conocimiento hace meses de los comportamientos del entonces hombre de confianza de Sánchez. «El pasado mes de julio conocimos dos testimonios a través de un medio de comunicación y directamente esa misma mañana se apartó de sus responsabilidades orgánicas a Paco Salazar y, además, provocó el cese inmediato de las responsabilidades de esa persona en Moncloa», detalló.

Alegría hizo dos promesas este lunes. La primera es que la investigación independiente puesta en marcha por el PSOE llegará hasta las últimas consecuencias. La segunda que el partido socialista y Sánchez acompañarán, apoyarán y respaldarán a las víctimas hasta el final.