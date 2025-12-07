Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez entra este sábado en el Congreso para participar en los actos del Día de la Constitución. EFE

Salazar, otra piedra en el feminismo de Sánchez

El exalto cargo acusado de acoso sexual por trabajadoras de Moncloa era uno de sus hombres de máxima confianza

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

Un incendio recorre el PSOE. E interpela directamente a Pedro Sánchez. La gestión de las denuncias de acoso sexual conocidas el pasado julio contra Paco Salazar ... , una vez más un hombre de su máxima confianza, no es la mayor crisis política a la que se enfrenta el presidente del Gobierno en esta legislatura, pero posiblemente sea el asunto que, de puertas adentro, más daño le haya hecho desde que recuperó las riendas de su partido en 2017; una gesta en la que Salazar, sevillano contrario a la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, tuvo un papel relevante. Como José Luis Ábalos. Y como Santos Cerdán, con el que en esos días compartió piso.

