Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería. Guardia Civil
Organización criminal

Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería

Se han llevado a cabo una treintena de registros en ambas provincias, pero también en Málaga y Alicante

Ideal

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:44

Comenta

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 25 personas que formaban una organización criminal dedicada al ... tráfico de drogas de hachís y cocaína y al blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico. La operación 'Erytheia-Dolmen' ha culminado esta semana con una treintena de registros en diferentes propiedades en Granada, Almería, Málaga y Alicante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  4. 4 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  5. 5

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  6. 6 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  7. 7

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  8. 8

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  9. 9

    Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo
  10. 10

    Anulan el despido de un trabajador de Granada porque lo echaron por ser padre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería

Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería